Как выглядит обратная сторона Луны: уникальные кадры

Коллаж РБК-Украина

Китайцы первыми запустили космический аппарат "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны

Появились первые уникальные фотографии и видео с обратной стороны Луны. Эти исторические кадры были сделаны китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4".

"Чанъэ-4" (фото: twitter.com/CGTNOfficial)

Моделируемый процесс посадки лунного зонда Чанъэ-4 наблюдается на мониторе в Пекинском центре аэрокосмического контроля.

"Чанъэ-4" (фото: twitter.com)

Отметим, что "Чанъэ-4" - первое техническое устройство, которое совершило мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли. Эта сторона, подчеркнем, никогда не видна с нашей планеты!

Так выглядит обратная сторона Луны (фото: twitter.com)

Ученые всего мира называют достижение китайских специалистов серьезным шагом в исследовании Луны и космонавтики в целом.

Обратная сторона Луны (фото: twitter.com)

China's Chang'e 4 probe changes orbit to prepare for Moon landing #SpaceChina pic.twitter.com/Zgvu65ugLK — CGTN (@CGTNOfficial) December 30, 2018

"Чанъэ-4" приземлился на обратной стороне Луны

Добавим, что это не первый китайский космический аппарат, который приземляется на Луне. Так, в 2013 году успешную посадку на поверхность спутника Земли совершил модуль "Чанъэ-3".

China's Chang'E-4 probe landed on the farside of the moon about one hour ago. Congratulations!

The video shows the landing sequence of the Chang'E-3 probe. pic.twitter.com/Zg3KMkxrF2 — Siyuan (@siyuan0zhao) January 3, 2019

Видео приземления "Чанъэ-3"

Ранее мы писали о том, что космический зонд New Horizons NASA приблизился к границе Солнечной системы.

Также сообщалось, что в декабре компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников.