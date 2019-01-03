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Как выглядит обратная сторона Луны: уникальные кадры

STYLERНаука и техника    03.01.2019 - 11:28
Как выглядит обратная сторона Луны: уникальные кадры
Коллаж РБК-Украина

Китайцы первыми запустили космический аппарат "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны

Появились первые уникальные фотографии и видео с обратной стороны Луны. Эти исторические кадры были сделаны китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4".

Как выглядит обратная сторона Луны: уникальные кадры

"Чанъэ-4" (фото: twitter.com/CGTNOfficial)

Моделируемый процесс посадки лунного зонда Чанъэ-4 наблюдается на мониторе в Пекинском центре аэрокосмического контроля.

Как выглядит обратная сторона Луны: уникальные кадры

"Чанъэ-4" (фото: twitter.com)

Отметим, что "Чанъэ-4" - первое техническое устройство, которое совершило мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли. Эта сторона, подчеркнем, никогда не видна с нашей планеты!

 

Так выглядит обратная сторона Луны (фото: twitter.com)

Ученые всего мира называют достижение китайских специалистов серьезным шагом в исследовании Луны и космонавтики в целом.

Как выглядит обратная сторона Луны: уникальные кадры

Обратная сторона Луны (фото: twitter.com)

"Чанъэ-4" приземлился на обратной стороне Луны

Добавим, что это не первый китайский космический аппарат, который приземляется на Луне. Так, в 2013 году успешную посадку на поверхность спутника Земли совершил модуль "Чанъэ-3".

Видео приземления "Чанъэ-3"

Ранее мы писали о том, что космический зонд New Horizons NASA приблизился к границе Солнечной системы.

Также сообщалось, что в декабре компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников.

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