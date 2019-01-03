Як виглядає зворотній бік Місяця: унікальні кадри

Колаж РБК-Україна

Китайці першими запустили космічний апарат "Чан'е-4" на зворотний бік Місяця

З'явилися перші унікальні фотографії і відео зі зворотної сторони Місяця. Ці історичні кадри були зроблені китайським космічним апаратом "Чан'е-4".

"Чан'е-4" (фото: twitter.com/CGTNOfficial)

Модельований процес посадки місячного зонда Чан'е-4 спостерігається на моніторі в Пекінському центрі аерокосмічного контролю.

"Чан'е-4" (фото: twitter.com)

Відзначимо, що "Чан'е-4" - перший технічний пристрій, який здійснив м'яку посадку на зворотній стороні супутника Землі. Ця сторона, підкреслимо, ніколи не видна з нашої планети!

Так виглядає зворотній бік Місяця (фото: twitter.com)

Вчені всього світу називають досягнення китайських фахівців серйозним кроком у дослідженні Місяця і космонавтики в цілому.

Зворотна сторона Місяця (фото: twitter.com)

China's Chang'e 4 probe changes orbit to prepare for Moon landing #SpaceChina pic.twitter.com/Zgvu65ugLK — CGTN (@CGTNOfficial) December 30, 2018

"Чан'е-4" приземлився на зворотному боці Місяця

Додамо, що це не перший китайський космічний апарат, який приземляється на Місяці. Так, в 2013 році успішну посадку на поверхню супутника Землі здійснив модуль "Чан'е-3".

China's Chang'E-4 probe landed on the farside of the moon about one hour ago. Congratulations!

The video shows the landing sequence of the Chang'E-3 probe. pic.twitter.com/Zg3KMkxrF2 — Siyuan (@siyuan0zhao) January 3, 2019

Відео приземлення "Чан'е-3"

Раніше ми писали про те, що космічний зонд New Horizons NASA наблизився до межі Сонячної системи.

Також повідомлялося, що в грудні компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на космічну орбіту понад 60 мікросупутників.