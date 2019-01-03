ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Як виглядає зворотній бік Місяця: унікальні кадри

STYLERНаука і техніка    03.01.2019 - 11:28
Як виглядає зворотній бік Місяця: унікальні кадри
Колаж РБК-Україна

Китайці першими запустили космічний апарат "Чан'е-4" на зворотний бік Місяця

З'явилися перші унікальні фотографії і відео зі зворотної сторони Місяця. Ці історичні кадри були зроблені китайським космічним апаратом "Чан'е-4".

Як виглядає зворотній бік Місяця: унікальні кадри

"Чан'е-4" (фото: twitter.com/CGTNOfficial)

Модельований процес посадки місячного зонда Чан'е-4 спостерігається на моніторі в Пекінському центрі аерокосмічного контролю.

Як виглядає зворотній бік Місяця: унікальні кадри

"Чан'е-4" (фото: twitter.com)

Відзначимо, що "Чан'е-4" - перший технічний пристрій, який здійснив м'яку посадку на зворотній стороні супутника Землі. Ця сторона, підкреслимо, ніколи не видна з нашої планети!

 

Так виглядає зворотній бік Місяця (фото: twitter.com)

Вчені всього світу називають досягнення китайських фахівців серйозним кроком у дослідженні Місяця і космонавтики в цілому.

Як виглядає зворотній бік Місяця: унікальні кадри

Зворотна сторона Місяця (фото: twitter.com)

"Чан'е-4" приземлився на зворотному боці Місяця

Додамо, що це не перший китайський космічний апарат, який приземляється на Місяці. Так, в 2013 році успішну посадку на поверхню супутника Землі здійснив модуль "Чан'е-3".

Відео приземлення "Чан'е-3"

Раніше ми писали про те, що космічний зонд New Horizons NASA наблизився до межі Сонячної системи.

Також повідомлялося, що в грудні компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на космічну орбіту понад 60 мікросупутників.

Зонд NASA досяг астероїда на межі Сонячної системи Китай обійшов США у світових космічних перегонах
Новини України космосЛуна
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся