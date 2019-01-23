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Девушка получила жуткие травмы: в Киеве ищут свидетелей ДТП

STYLERНужна помощь    23.01.2019 - 06:42
Девушка получила жуткие травмы: в Киеве ищут свидетелей ДТП
Иллюстративное фото: pixabay.com

Водитель утверждает, что пострадавшая нарушила ПДД

В Киеве ищут свидетелей ДТП, которое произошло в понедельник вечером, 21 января, на пересечении улиц Щусева и Академика Грекова. Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Пострадавшая девушка возвращаясь домой с работы, переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Была сбита бусиком "Fiat Ducato", номер AM5434AI.

Водитель отрицает свою вину и утверждает, что девушка переходила дорогу в неположенном месте.

 
Фото: facebook.com/KyivOperativ

Пострадавшая, получившая множественные травмы: перелом таза, бедра, запястья левой руки, ребра со смещением и левой ключицы, ищет свидетелей, проходивших мимо или водителей с видеорегистратором, которые могут подтвердить ее слова.

Девушка получила жуткие травмы: в Киеве ищут свидетелей ДТП

Скриншот поста: facebook.com/KyivOperativ

К слову, недавно произошел новый поворот по делу ДТП на Сумской в Харькове - удалось разыскать ключевого свидетеля - врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила осмотр обвиняемой Алены Зайцевой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области автобус переехал сидящего человека.

А также писали о том, что в Ровенской области фура на скорости вылетела на тротуар.

Видео: РБК-Украина

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