Подарите ребенку шанс жить: Комаров и Дорофеева просят помочь 7-летней девочке

Первые припадки эпилепсии у малышки начались в 2,5 года

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров и популярная певица Надя Дорофеева, которые также занимаются и благотворительностью, обратились к неравнодушным украинцам с просьбой помочь семилетней девочке Кире из Харьковской области, у которой серьезные проблемы со здоровьем. На своих страничках в Instagram они сообщили, что прежде всего необходимо поставить точный диагноз и подобрать препараты, чтобы ребенок начал жить.

В настоящее время девочка находится в реанимации.

Отмечается, что у малышки еще в 2,5 года начались припадки эпилепсии. С тех пор приступы повторяются, и спрогнозировать их нельзя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Она не помнит свои приступы. И вообще не понимает, что происходит? Почему не ходит в школу и не может гулять, как все детки?" - написала Дорофеева.

Комаров уточнил, что это симптоматическая эпилепсия, тонико-клонические приступы (вовлекающие оба полушария мозга). Во время приступа дыхание останавливается. После приступа человек ощущает спутанность сознания и сонливость от напряженной мышечной работы.

Страшнее всего является вероятность остановки сердца, и прежде всего необходимо поставить точный диагноз и подобрать препараты.

Дорофеева рассказала, что в Украине это сделать не получилось за 4,5 года.

Она добавила, что по ее с Комаровым запросу врачи анализировали этот случай полтора месяца, и подобрали оптимальную клинику в Барселоне. Диагностику там проводят по уникальной методике и с вероятностью 90% гарантируют, что после операции ребенок будет жить нормально.

Стоимость проведения диагностики составляет 20 902 евро.

Если придется делать операцию, то нам понадобится 75 000 евро. Без операции будет дешевле. Сейчас нужно срочно отправить девочку в Испанию, иначе она может не пережить новый припадок. Они повторяются каждые несколько дней.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Мои дорогие подписчики, вы знаете, как сделать чудо: давайте вместе откажемся от чего-нибудь в сегодняшний день, от какой-то мелочи, и давайте подарим девочке шанс жить и в будущем тоже получать подарки на день Святого Валентина", - обратилась она к украинцам и добавила: "Добро вернется!"

"День Валентина - отличный повод делать подарки. Как по мне, это гораздо кайфовее, чем получать. Я, кстати, считаю, что сегодня можно и нужно делать сюрпризы не только вторым половинкам. Почему бы не поздравить еще и маму или другого человека? У нас с вами сегодня есть шанс подарить жизнь 7-летней Кире из Харьковской области", - написал Дмитрий.

Также в посте указаны реквизиты для помощи: Приватбанк, карточка 5168755436613869 (Кассич Ирина Анатольевна)

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают свою поддержку и готовность помочь девочке:

"Надеемся, что Кирочка сможет побороть болезнь. Все будет хорошо, мы обязательно сможем!"

"Молодцы, что спасаете жизни детей!"

"Пусть Кира выздоравливает поскорей! Благодаря вам у нее есть поддержка сотен людей"...

Как сообщалось, Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров ранее объявили сбор денег на операцию для четырехлетней Киры Беленькой из Запорожья. Позже телеведущий рассказал об успехах сбора средств для помощи девочке.

Также мы писали о том, что певица Надя Дорофеева просила помочь тяжелобольной трехлетней девочке из Винницкой области.