Помогите найти: во Львове пропал 16-летний парень (фото)

В сети опубликовали фото подростка и его приметы

Во Львове пропал без вести 16-летний Назарий Труш. Об этом во вторник, 29 января, сообщил глава ОО "Варта-1" и депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что вчера около половины шестого вечера парень ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Также опубликованы фото подростка.

Фото: Назарий Труш (facebook.com/groups/varta1.official)

Украинцев просят помочь установить местонахождения парня.

Его приметы: рост 160 см, черноволосый, худой.

Назарий был одет в черный спортивный костюм, черную куртку. Был обут в черные ботинки.

Фото: Назарий Труш (facebook.com/groups/varta1.official)

"Если кому нибуть известно место пребывания парня, просим сообщить в полицию по номеру 102", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/groups/varta1.official

Как сообщалось ранее, недавно полиция Львовской области обращалась к гражданам с просьбой помочь установить местонахождения 15-летнего подростка из Жовковского района.

Также мы писали о том, что 20 января в Киеве в Днепровском районе исчезла 28-летняя женщина Галина Рачок.

Напомним, в Киеве около месяца разыскивается Бизюков Вадим Викторович, который пропал после поездки в такси. Молодой человек 1994-го года рождения сел в автомобиль такси возле "Эпицентра" по адресу улица Берковецкая, 6в, но до конечной остановки так и не доехал.

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Видео: РБК-Украина