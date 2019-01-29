Помогите найти: во Львове пропал 16-летний парень (фото)

В сети опубликовали фото подростка и его приметы
Во Львове пропал без вести 16-летний Назарий Труш. Об этом во вторник, 29 января, сообщил глава ОО "Варта-1" и депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что вчера около половины шестого вечера парень ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Также опубликованы фото подростка.
Фото: Назарий Труш (facebook.com/groups/varta1.official)
Украинцев просят помочь установить местонахождения парня.
Его приметы: рост 160 см, черноволосый, худой.
Назарий был одет в черный спортивный костюм, черную куртку. Был обут в черные ботинки.
Фото: Назарий Труш (facebook.com/groups/varta1.official)
"Если кому нибуть известно место пребывания парня, просим сообщить в полицию по номеру 102", - говорится в публикации.
Скрин: facebook.com/groups/varta1.official
Как сообщалось ранее, недавно полиция Львовской области обращалась к гражданам с просьбой помочь установить местонахождения 15-летнего подростка из Жовковского района.
Также мы писали о том, что 20 января в Киеве в Днепровском районе исчезла 28-летняя женщина Галина Рачок.
Напомним, в Киеве около месяца разыскивается Бизюков Вадим Викторович, который пропал после поездки в такси. Молодой человек 1994-го года рождения сел в автомобиль такси возле "Эпицентра" по адресу улица Берковецкая, 6в, но до конечной остановки так и не доехал.
Видео: РБК-Украина