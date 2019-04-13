Ушла еще во вторник: под Киевом загадочно пропала девушка

В Киево-Святошинском районе в с. Вита Почтовая, Киевская область, пропала 16-летняя девушка Копейка Алена Дмитриевна, которая вышла из дома 9 апреля утром и не вернулась. Связь с девушкой потеряна. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Девушка пропала 9 апреля. Она вышла из дома в 8:00 и не вернулась.

"Киево-Святошинским отделом полиции разыскивается несовершеннолетняя Копейка Алена Дмитриевна, 16 лет, которая 09.04.2019 около 8: 00 ушла с постоянного места жительства, что по ул. Мичурина, с. Вита Почтовая и до сих пор не вернулась. На связь с родными не выходит", - говорится в сообщении.

В Киево-Святошинском районе пропала 16-летняя девушка – Копейка Алена Дмитриевна (фото: facebook.com/KyivOperativ)

ПРИМЕТЫ: на вид 18 лет, рост около 175 см, полного телосложения, лицо круглое, глаза серые, волосы русого цвета, средней длины.

ОДЕТА: балоновая куртка светло-синего цвета, платье темно-синего цвета, кожаные сапоги черного цвета.

При наличии любой информации относительно возможного места нахождения девушки, сообщить по номеру спецлинии полиции "102" или 097-753-82-39 (дежурная часть Киево-Святошинского отдела полиции).

Напомним, что в Киеве таинственно пропала девушка. Ее ищут более двух недель.

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К слову, полиция объявила в розыск двух опасных преступников, которые совершили перестрелку с сотрудниками патрульной полиции.