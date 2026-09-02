26-річний стендапер підкорив "Україна має талант": Стас Боклан натиснув Золоту кнопку

Стендап-комік розповів про життя через гумор

Учасник представив стендап, у якому багато жартував про власне життя, участь у талант-шоу, особисті стосунки та інші знайомі глядачам ситуації.

Артист не намагався приховувати особистий досвід за абстрактними жартами. Навпаки, саме власні історії стали основою його виступу, а гострі спостереження та взаємодія із залом допомогли йому швидко завоювати увагу аудиторії.

Наприкінці виступу Дмитро емоційно зізнався: "Стендап - це моя любов!".

Ці слова добре передали ставлення коміка до того, чим він займається, а реакція суддів показала, що його виступ справді запам’ятався.

Що сказав Артем Пивоваров

Артем Пивоваров високо оцінив виступ коміка та окремо відзначив його взаємодію із суддями й аудиторією.

"Дмитро, ти дуже крутий! Ти був у цьому жанрі неперевершений. Як ти класно взаємодіяв з кожним із нас, з аудиторією. Я бажаю тобі в майбутньому ще більше перемог. Я точно скажу "так". Ти дуже крутий!" - сказав Пивоваров.

Однак на цьому сюрпризи для Дмитра не закінчилися.

Реакція Стаса Боклана

Актор Стас Боклан розповів, що багато років працює на сцені й добре знає, наскільки важливо артисту одразу встановити контакт із глядачами.

"Знаєте, Дмитре, я багато років виходжу на сцену і все життя заздрю людям, які, виходячи на сцену, моментально завойовують глядацьку увагу. Це така внутрішня енергія, яка, мабуть, дається Богом при народженні. Це або є, або немає. У вас це є", - зазначив суддя.

Після цих слів Боклан натиснув Золоту кнопку.

Це означає, що виступ коміка настільки вразив суддю, що він отримав особливе проходження далі у шоу. Для Дмитра це стало важливим моментом у його сценічному шляху та ще одним кроком у розвитку кар’єри стендап-коміка.

На відео цей момент можна подивитися з 02:05:59.

Хто такий Дмитро Довгий

Дмитру Довгому 26 років. Він родом із Кам’янця-Подільського, однак нині живе в Берліні та розвиває кар’єру стендап-коміка, виступаючи перед українською аудиторією за кордоном.

Стендап для Дмитра - це можливість спілкуватися з людьми через гумор і розповідати про власний досвід. У своїх виступах він не уникає особистих тем, повсякденних ситуацій та моментів, про які іншим іноді буває непросто говорити відкрито.

Окрім творчої діяльності, Дмитро підтримує Україну. Під час своїх стендап-виступів та тематичних заходів він збирає кошти на допомогу українцям, а також підтримує українську спільноту за кордоном.

Дитинство Дмитра та боротьба за відновлення

За особистою історією Дмитра стоїть непростий досвід. Коли хлопчику був лише один рік, лікарі діагностували в нього ДЦП. Значну частину дитинства він провів у лікарнях, санаторіях та на реабілітації.

Згодом Дмитро переїхав до Німеччини. Там він продовжив отримувати необхідну медичну підтримку та проходити реабілітацію.

Попри труднощі, сьогодні він активно розвиває себе як артист і виходить на сцену перед українською аудиторією. У своїх виступах Дмитро використовує гумор не для того, щоб приховати складні моменти життя, а навпаки - щоб говорити про них відкрито, легко та зрозуміло для інших.

І саме ця здатність перетворювати власний досвід на гумор стала однією з особливостей його виступу на "Україна має талант".