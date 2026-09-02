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Люди 02 сентября 2026, 15:18

26-летний стендапер покорил "Україна має талант": Стас Боклан нажал на Золотую кнопку

Судья признался, что годами завидовал артистам, которые умеют мгновенно завладеть вниманием зала
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Дмитрий Довгий на "Україна має талант" (коллаж: Styler)
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26-летний Дмитрий Довгий со стендапом вышел на сцену "Україна має талант" и рассказал о собственном опыте и повседневной жизни. Его выступление настолько поразило Стаса Боклана, что судья нажал на Золотую кнопку.

Как все происходило на популярном шоу - читайте в материале Styler.

Стендап-комик рассказал о жизни с помощью юмора

Участник представил стендап, в котором много шутил о собственной жизни, участии в талант-шоу, личных отношениях и других знакомых зрителям ситуации.

Артист не пытался скрывать личный опыт за абстрактными шутками. Напротив, собственные истории стали основой его выступления, а острые наблюдения и взаимодействие с залом помогли ему быстро завоевать внимание аудитории.

В конце выступления Дмитрий эмоционально признался: "Стендап - это моя любовь!".

Эти слова хорошо передали отношение комика к тому, чем он занимается, а реакция судей показала, что его выступление действительно запомнилось.

Что сказал Артем Пивоваров

Артем Пивоваров высоко оценил выступление комика и отметил его взаимодействие с судьями и аудиторией.

"Дмитрий, ты очень крут! Ты был в этом жанре непревзойден. Как ты классно взаимодействовал с каждым из нас, с аудиторией. Я желаю тебе в будущем еще больше побед. Я точно скажу "да". Ты очень крутой!" - сказал Пивоваров.

Однако на этом сюрпризы для Дмитрия не закончились.

Реакция Стаса Боклана

Актер Стас Боклан рассказал, что много лет работает на сцене и хорошо знает, как важно артисту сразу установить контакт со зрителями.

"Знаете, Дмитрий, я много лет выхожу на сцену и всю жизнь завидую людям, которые, выходя на сцену, моментально завоевывают зрительское внимание. Это такая внутренняя энергия, которая, пожалуй, дается Богом при рождении. Это или есть или нет. У вас это есть", - отметил судья.

После этих слов Боклан нажал на Золотую кнопку.

Это означает, что выступление комика настолько поразило судью, что он получил особое прохождение дальше в шоу. Для Дмитрия это стало важнейшим моментом в его сценическом пути и еще одним шагом в развитии карьеры стендап-комика.

На видео этот момент можно посмотреть с 02:05:59.

Кто такой Дмитрий Довгий

Дмитрию Долгому 26 лет. Он родом из Каменец-Подольского, однако сейчас живет в Берлине и развивает карьеру стендап-комика, выступая перед украинской аудиторией за границей.

Стендап для Дмитрия - это возможность общаться с людьми через юмор и рассказывать о собственном опыте. В своих выступлениях он не избегает личных тем, обыденных ситуаций и моментов, о которых иногда бывает непросто говорить открыто.

Кроме творческой деятельности Дмитрий поддерживает Украину. Во время стендап-выступлений и тематических мероприятий он собирает средства на помощь украинцам, а также поддерживает украинское сообщество за рубежом.

Детство Дмитрия и борьба за восстановление

За личной историей Дмитрия стоит непростой опыт. Когда мальчику было всего один год, врачи диагностировали у него ДЦП. Значительную часть детства он провел в больницах, санаториях и реабилитации.

Впоследствии Дмитрий переехал в Германию. Там он продолжил получать необходимую медицинскую поддержку и проходить реабилитацию.

Несмотря на трудности, он активно развивает себя как артист и выходит на сцену перед украинской аудиторией. В своих выступлениях Дмитрий использует юмор не для того, чтобы скрыть сложные моменты жизни, а наоборот - чтобы говорить о них открыто, легко и понятно другим.

И именно эта способность превращать собственный опыт в юмор стала одной из особенностей его выступления в "Україна має талант".

Україна має талант Шоу-бизнес
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