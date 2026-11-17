Савва Лібкін та Анастасія Даугуле показали весільні фото

Так, на кадрах з особливого дня пари, опублікованих фотографинею, Лібкін та Даугуле позують удвох на пляжі, а також в одному з одеських закладів ресторатора.

Судячи зі світлин, святкування відбулося в теплу пору року. Для фотосесії молодята підготували кілька образів, а самі кадри вийшли романтичними та невимушеними.

Що ж стосується самого допису, то фотографиня підписала його доволі лаконічно.

"Весілля Савелія та Анастасії", - вказано під публікацією.

Зазначимо також, що на можливу зміну сімейного статусу ресторатора натякає й інша деталь: на фотографіях з цого власної сторінки можна помітити обручку на руці.

Самі Лібкін і Даугуле поки не розповідали подробиць церемонії та не ділилися окремими заявами про одруження.

Що відомо про стосунки Савви та Анастасії

Знайомство та романтична історія пари почалися не вчора. Лібкін і Даугуле вже мали стосунки у 2014-2017 роках. Тоді їхнє життя було пов'язане з двома містами - Києвом та Одесою, між якими їм доводилося регулярно їздили, аби проводити час разом.

Попри близькість, спільного побуту пара не будувала. Згодом роман завершився, однак повністю втрачати зв'язок вони не стали.

Вже у грудні 2025 року Даугуле розповідала, що вони з ресторатором знову почали спілкуватися. Після перерви у стосунках обоє намагалися налагодити контакт і по-новому вибудувати взаємини.

Скільки разів був одружений Савва Лібкін і хто його колишні дружини

До нового роману в особистому житті ресторатора було кілька важливих історій. За попередніми даними, він тричі офіційно одружувався, а також мав стосунки, у яких народилася ще одна донька.

Першою дружиною Лібкіна стала Римма Сокол. Вони побралися у 1985 році, разом розвивали ресторанний бізнес і виховали доньку Юлію, яка народилася у 1987-му. Після розлучення колишньому подружжю вдалося зберегти добрі стосунки. Пізніше ресторатор був у стосунках з Оленою. Офіційно шлюб вони не реєстрували, але у 2000 році в них народилася донька Ніколь.

Наступною офіційною дружиною Лібкіна стала Лілія. Їхній союз тривав приблизно п'ять років. У пари народилися ще дві доньки - Софія у 2008 році та Мія у 2012-му.

Третій шлюб ресторатор уклав із журналісткою та продюсеркою Мариною Маричевою. Весілля відбулося у квітні 2021 року в одному з одеських ресторанів Лібкіна.

Однак цей союз не став останнім: у грудні 2023 року ресторатор повідомив про розставання. За його словами, рішення було спільним, а розійшлися вони без взаємних образ.