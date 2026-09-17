Бенюк, Скрипка і Харчишин: діти зірок, які встали на захист України

Богдан-Гордій Бенюк

Син відомого українського актора Богдана Бенюка, Богдан-Гордій, вирішив долучитися до лав ЗСУ у 27 років.

Богдан Бенюк розповів, що син ухвалив рішення про мобілізацію, коли його дружина була вагітна первістком. Водночас актор не намагався відмовити сина від служби, адже вважав, що доросла людина має самостійно приймати такі рішення.

"Він учився в аспірантурі - доктор філософських наук. Він захистив дисертацію 4 вересня, а 8-го вже був у Запоріжжі. На той час хлопцеві був 27 років. То що я маю казати? Він робить вибір. У нього була вагітна дружина, й він іде. Які знайти слова казати дорослій людині? Але він іде й є там. Дай Боже, аби тривалий час робив свою справу й отримав перемогу", - поділився актор.

Через службу батько нечасто бачиться з маленькою донькою. За словами Бенюка, його син лише час від часу приїжджає до родини. Натомість сам актор регулярно допомагає з онукою та навідується до неї.

Богдан Бенюк зізнався, що дівчинка дуже схожа на свого батька.

"Я тут допомагаю з онукою. Він час від часу приїжджає, дивиться на своє дитя. Його копія! Ярина - копія Богдан. Він нічого не розповідає. Нормально - та й усе", - розповів артист.

Богдан Бенюк із сином (фото: instagram.com/beniukofficial)

Роман Скрипка

Старший син фронтмена гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки, 21-річний Роман нині служить у Збройних силах України.

За словами артиста, військовий контракт його первістка невдовзі завершується, тож Роман уже готується повернутися додому.

Водночас Скрипка не став розголошувати, де саме служить син та яку посаду обіймає.

"Старший син вже сам заробляє. Він служить, і йому нараховуються військові виплати. До речі, у нього закінчується контракт, тому він вже повертається", - розповів Олег Скрипка.

Олег Скрипка зі старшим сином у 2023 році (фото: instagram.com/o.skrypka)

Дмитро Харчишин

Син фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина, 27-річний Дмитро, добровільно долучився до війська ще 25 лютого 2022 року. До того Дмитро навчався на філософському факультеті й зневажав зброю та війну.

Спочатку він був сапером, а потім закінчив офіцерські курси.

Артист розповів, що син займався встановленням та знешкодженням вибухівки. За словами Харчишина, робота Дмитра є надзвичайно небезпечною, однак тепер він уже сам навчає інших військовослужбовців.

"Він у війську. Його друг, з яким вони в один день мобілізувалися, пішов у Третю штурмову. Він не пішов. Він залишився рити, розставляти міни і потім їх збирати. Вони роблять гарну справу і багато чого зробили. Багато мостів було з нашими північними сусідами знищено. Його робота у війську є доволі небезпечною, тому що це робота з вибухівкою. Хоча він вже сам навчає", - розповідав Валерій Харчишин в інтерв'ю Марічці Падалко.

Музикант не приховує, що сильно переживає за сина, проте намагається не втручатися у його службу та військові справи.

Харчишин зі старшим сином (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Сергій Кондратюк

Син українського продюсера Ігоря Кондратюка Сергій добровільно долучився до лав ЗСУ.

За словами Кондратюка, син спочатку планував потрапити до однієї військової частини, однак після навчання його направили до 10-го штурмового корпусу 46-ї окремої аеромобільної бригади.

"Він пішов добровольцем. Планував в одну частину, його забрали в іншу після учебки - у 10 штурмові війська 46 бригади. Тільки тому я почав про це казати, бо слова Козловського обурили мого сина. На мою думку, це нормально, коли чоловіки, які можуть тримати зброю в руках, воюють. Та й про що казати? Що я молодець? Ні, це він молодець", - сказав Ігор Кондратюк.

Продюсер також зізнався, що постійно хвилюється за сина. За його словами, війна вже торкнулася їхньої родини: хтось із близьких загинув, а хтось повернувся з фронту з пораненнями.

Сергій нині служить не на передовій, однак Кондратюк наголошує, що небезпека залишається для всіх українців незалежно від того, де вони перебувають.

"Це війна. Але з іншого боку там, де сидить зараз мій син, не літають шахеди, а над нами літають шахеди і крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути. Незалежно від того, сидимо ми на передку чи ми сидимо в себе вдома в Києві. Це не означає, що я за нього не переживаю. Це означає, що ми всі воюємо", - зазначив продюсер.

Сергій Кондратюк (фото: informator.ua)

Іван Пелих

Старший син українського телеведучого Ігоря Пелиха, який загинув у ДТП у 2008 році, Іван обрав військову службу після початку повномасштабного вторгнення. До цього 23-річний чоловік навчався на режисера.

На початку великої війни Іван Пелих приєднався до територіальної оборони Києва. Згодом він вирушив на фронт і воював на Бахмутському та Курському напрямках, а також брав участь у боях у Лисичанську.

Нині Іван є командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Влітку 2024 року військовий отримав нагороду від міністра оборони України за службу та внесок у захист країни.

Іван Пелих (фото: instagram.com/ivanpelykh)

Данило, син Римми Зюбіної

Син української акторки Римми Зюбіної, 27-річний Данило, свідомо вирішив долучитися до лав ЗСУ. Ще у 2024 році він сам звернувся до рекрутингу та визначився з бажаним родом військ.

З першої спроби пройти відбір до обраного підрозділу Данилу не вдалося. Однак це не змінило його рішення: хлопець почав самостійно готуватися до служби, зокрема тренуватися фізично та опановувати роботу з дронами за допомогою спеціальних комп'ютерних програм.

Щоб відповідати вимогам для служби, Данило також зробив операцію на очах. Медичне втручання він оплатив самостійно, витративши близько 30 тисяч гривень.

За словами Римми Зюбіної, це дозволило усунути обмеження, які могли перешкоджати його вступу до війська.

На запитання про причину свого рішення Данило відповідав коротко: "Війна в країні".

Водночас до офіційного вступу до ЗСУ він із перших днів повномасштабного вторгнення допомагав іноземним журналістам як перекладач. Разом із міжнародними кореспондентами Данило працював у прифронтових і деокупованих містах, зокрема в Бучі та Ірпені, коли ці території ще перебували у сірій зоні.

Син Римми Зюбіної (фото: facebook.com/z.rimma.z)