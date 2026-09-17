Бенюк, Скрипка и Харчишин: дети звезд, которые встали на защиту Украины

Богдан-Гордий Бенюк

Сын известного украинского актера Богдана Бенюка, Богдан-Гордий, решил присоединиться к рядам ВСУ в 27 лет.

Богдан Бенюк рассказал, что сын принял решение о мобилизации, когда его жена была беременна первенцем. В то же время актер не пытался отговорить сына от службы, считая, что взрослый человек должен самостоятельно принимать такие решения.

"Он учился в аспирантуре - доктор философских наук. Он защитил диссертацию 4 сентября, а 8-го уже был в Запорожье. К тому времени парню был 27 лет. Так что я должен говорить? Он делает выбор. У него была беременная жена, и он идет. Какие найти слова говорить взрослому человеку? Но он идет и он там. Дай Бог, чтобы долгое время делал свое дело и одержал победу", - поделился актер.

Из-за службы отец нечасто видится с маленькой дочерью. По словам Бенюка, его сын лишь время от времени приезжает к семье. Сам же актер регулярно помогает с внучкой и наведывается к ней.

Богдан Бенюк признался, что девочка очень похожа на своего отца.

"Я здесь помогаю с внучкой. Он время от времени приезжает, смотрит на своего ребенка. Его копия! Ярына - копия Богдан. Он ничего не рассказывает. Нормально - и все", - рассказал артист.

Богдан Бенюк с сыном (фото: instagram.com/beniukofficial)

Роман Скрипка

Старший сын фронтмена группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, 21-летний Роман сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

По словам артиста, военный контракт его первенца вскоре завершается, поэтому Роман уже готовится вернуться домой.

В то же время Скрипка не стал разглашать, где именно служит сын и какую должность занимает.

"Старший сын уже сам зарабатывает. Он служит, и ему начисляются военные выплаты. Кстати, у него истекает контракт, поэтому он уже возвращается", - рассказал Олег Скрипка.

Олег Скрипка со старшим сыном в 2023 году (фото: instagram.com/o.skrypka)

Дмитрий Харчишин

Сын фронтмена группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина, 27-летний Дмитрий, добровольно присоединился к армии еще 25 февраля 2022 года. До этого Дмитрий учился на философском факультете и презирал оружие и войну.

Сначала он был сапером, а затем окончил офицерские курсы.

Артист рассказал, что сын занимался установкой и обезвреживанием взрывчатки. По словам Харчишина, работа Дмитрия чрезвычайно опасна, однако теперь он уже сам обучает других военнослужащих.

"Он в армии. Его друг, с которым они в один день мобилизовались, пошел в Третью штурмовую. Он не пошел. Он остался рыть, расставлять мины и потом их собирать. Они делают хорошее дело и многое сделали. Много мостов было с нашими северными соседями уничтожено. Его работа в армии довольно опасна, потому что это работа со взрывчаткой. Хотя он сам уже обучает", - рассказывал Харчишин в интервью Маричке Падалко.

Музыкант не скрывает, что сильно переживает за сына, но старается не вмешиваться в его службу и военные дела.

Харчишин со старшим сыном (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Сергей Кондратюк

Сын украинского продюсера Игоря Кондратюка Сергей добровольно присоединился к рядам ВСУ.

По словам Кондратюка, сын изначально планировал попасть в одну воинскую часть, однако после обучения его направили в 10-й штурмовой корпус 46-й отдельной аэромобильной бригады.

"Он пошел добровольцем. Планировал в одну часть, его забрали в другую после учебки - в 10 штурмовые войска 46 бригады. Только поэтому я начал об этом говорить, потому что слова Козловского возмутили моего сына. По моему мнению, это нормально, когда мужчины, которые могут держать оружие в руках, воюют. Да и про что говорить? Что я молодец? Нет, это он молодец", - сказал Игорь Кондратюк.

Продюсер также признался, что постоянно переживает за сына. По его словам, война уже коснулась их семьи: кто-то из близких погиб, а кто-то вернулся с фронта с ранениями.

Сергей сейчас служит не на передовой, однако Кондратюк отмечает, что опасность остается для всех украинцев, независимо от того, где они находятся.

"Это война. Но с другой стороны там, где сидит сейчас мой сын, не летают шахеды, а над нами летают шахеды и крылатые ракеты. Мы все на этой войне можем погибнуть. Независимо от того, сидим ли мы на передке или мы сидим у себя дома в Киеве. Это не значит, что я за него не переживаю. Это означает, что мы все воюем", - отметил продюсер.

Сергей Кондратюк (фото: informator.ua)

Иван Пелых

Старший сын украинского телеведущего Игоря Пелыха, погибшего в ДТП в 2008 году, Иван избрал военную службу после начала полномасштабного вторжения. До этого 23-летний мужчина учился на режиссера.

В начале войны Иван Пелих присоединился к территориальной обороне Киева. Затем он отправился на фронт и воевал на Бахмутском и Курском направлениях, а также участвовал в боях в Лисичанске.

В настоящее время Иван - командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов. Летом 2024 года военный получил награду от министра обороны Украины за службу и вклад в защиту страны.

Иван Пелых (фото: instagram.com/ivanpelykh)

Даниил, сын Риммы Зюбиной

Сын украинской актрисы Риммы Зюбиной, 27-летний Даниил, сознательно решил присоединиться к рядам ВСУ. Еще в 2024 году он сам обратился в рекрутинг и определился с желаемым родом войск.

С первой попытки пройти отбор в избранное подразделение Даниилу не удалось. Однако это не изменило его решение: парень начал самостоятельно готовиться к службе, в частности тренироваться физически и овладевать работой с дронами с помощью специальных компьютерных программ.

Чтобы соответствовать требованиям службы, Даниил также сделал операцию на глазах. Медицинское вмешательство он оплатил самостоятельно, потратив около 30 тысяч гривен.

По словам Риммы Зюбиной, это позволило устранить ограничения, которые могли препятствовать его вступлению в армию.

На вопрос о причине своего решения Даниил отвечал коротко: "Война в стране".

В то же время до официального вступления в ВСУ он с первых дней полномасштабного вторжения помогал иностранным журналистам как переводчик. Вместе с международными корреспондентами Даниил работал в прифронтовых и деоккупированных городах, в частности, в Буче и Ирпене, когда эти территории еще находились в серой зоне.

Сын Риммы Зюбиной (фото: facebook.com/z.rimma.z)