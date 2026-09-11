"Фабрика зірок" визначила учасників нового сезону: журі змінило рішення в останній момент

Хто пройшов на "Фабрику зірок"

Другий тур кастингу розпочався з 25 потенційних фабрикантів. Учасники мали лише 24 години, щоб підготувати власні пісні разом із коучами та представити їх журі.

Після виступів та останньої наради команда проєкту почала називати тих, хто продовжить участь у "Фабриці зірок". Спочатку йшлося про 11 місць.

Першим до складу пройшов JEZUSMAN . Журі відзначило, що він здивував їх ще з першого туру кастингу.

Тож, загальна "12-ка" виглядає так:

JEZUSMAN - Артист, якому точно не потрібен додатковий дозвіл бути яскравим. JEZUSMAN поєднує вокал, танці та електронну музику й надихається Madonna. Каже про себе просто: "Я - інший". І саме цю свою інакшість хоче показати на "Фабриці".

NANA SOLIS - артистка, яка любить не лише музику, а й усе, що навколо неї: моду, контент, подорожі та шоу-бізнес. Її музичні орієнтири - ROZALÍA, Charli XCX і Tate McRae.

- артистка, яка любить не лише музику, а й усе, що навколо неї: моду, контент, подорожі та шоу-бізнес. Її музичні орієнтири - ROZALÍA, Charli XCX і Tate McRae. Tender Di - гітарист, автор власних пісень і людина, яка мріє вивести українську музику на світовий рівень. Може танцювати під улюблену музику просто на вулиці. Його головний виклик на "Фабриці" - дозволити собі бути помітним.

Діана Стасюк - 18-річна артистка з Бучі, фіналістка Junior Eurovision та учасниця музичних вистав і міжнародних конкурсів. На "Фабриці" хоче не просто виступати, а показати себе такою, якою її ще не бачили.

BEREZA - музикант-самоучка, який свого часу вчився грати на гітарі за YouTube. Виступав на "Чорноморських іграх", концертах і навіть просто на вулицях в Україні та Італії. Його головна мета - дарувати людям емоції через музику й будувати кар’єру артиста з великою аудиторією.

nasu - львів’янка з джазовим бекграундом і мецо-сопрано, яка може однаково легко зануритися в музику Sade, Ariana Grande чи Florence Welch. Її головна суперсила - вміння проживати емоції через музику.

DIKIY - баритон, мультиінструменталіст і прихильник James Brown, Michael Jackson та Stevie Wonder. Пише блюз, інді, альт-поп і фанк, грає на фортепіано, гітарі й трубі. А ще вважає, що навіть найяскравіший сольний артист нічого не вартий без сильної команди.

Nebokrai band - гурт із Вінниці, який об’єднує рок, електроніку та любов до великих сцен. Серед їхніх музичних орієнтирів - Prince, Queen, Depeche Mode, Radiohead і The Prodigy. Один з учасників гурту спеціально повернувся з Німеччини в Україну, щоб створювати музику разом зі своїми колегами.

MÝRO - 17-річний киянин, який займається вокалом уже десять років. Серед його кумирів - AURORA, JENNIE, Ariana Grande та Lady Gaga. Одного разу він поїхав за кордон на конкурс, повністю втратив голос, але все одно вийшов на сцену. Тепер його мета - створювати музику, яка об’єднуватиме сотні людей.

xstatty - вокалістка, яка встигла виступити на "Чорноморських іграх", "Танцях з зірками" та разом із гуртом "Скрябін". Її найбільша мрія - заспівати з Billie Eilish.

Anna Simon - вона прийшла в музику без професійної освіти - вокал починався для неї як хобі. Її велика мрія - одного дня почути свою композицію на радіо й зібрати Uber Arena у Берліні, а також познайомитись з Джамалою та Веркою Сердючкою.

Окремо журі відзначило сильні сторони кожного з учасників. Зокрема, щодо Діани Стасюк наголосили на її голосі та харизмі, а BEREZA назвали артистом, здатним дивувати й працювати на широку аудиторію.

Щодо DIKIY журі відзначило його як сильного автора і музиканта та побачило потенціал для великої сцени.

MÝRO також отримав схвальну оцінку за різноплановість. На першому кастингу він показав танцювальний перформанс, а цього разу - драматичну та ліричну сторону.

(фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Журі зробило несподіваний вибір

Коли до завершення відбору залишилося зовсім мало місць, команда проєкту вирішила відійти від початкового плану.

У журі залишалися ще двоє артистів, які подобалися команді, але кожному окремо, на думку продюсерів, чогось не вистачало. Тоді виникла ідея об'єднати їх.

Йдеться про Сашу Лісана та Лілію Паламар.

Команда вирішила, що разом вони можуть бути сильнішими, ніж окремо. Лісан - автор пісень, а Паламар, за оцінкою журі, потребує додаткового професійного розвитку. Саме тому їм запропонували спробувати працювати дуетом.

Артисти погодилися.

Таким чином, початковий план із 11 учасниками змінився просто під час фінального рішення. Саме цей момент став одним із головних сюрпризів другого кастингу.

(фото: пресслужба "Фабрики зірок")

Хто ще отримав шанс потрапити на шоу

Для тих, хто не пройшов основний відбір, двері "Фабрики зірок" також не зачинилися.

У випуску оголосили, що учасники, які вибули на попередньому етапі, приєднаються до голосування за наступного фабриканта. Спочатку в ефірі його називають 13-м учасником.

Глядачі можуть самостійно обрати свого фаворита. Для голосування потрібно перейти на сайт шоу, авторизуватися за номером телефону та підтвердити голос символічною оплатою в 1 гривню. За кожен голос SWEET.TV має перерахувати 10 гривень на відновлення слуху в центрі Superhumans. Один глядач може віддати один голос.

Що чекає на учасників "Фабрики зірок"

Новий сезон відрізняється від класичного формату шоу тим, що учасникам дають можливість працювати саме з власним музичним матеріалом.

У другому турі вони готували авторські пісні разом із коучами. За вокал відповідає TAYANNA, за хореографію - Яна Цибульська, а акторською майстерністю учасники займалися з Віталієм Ажновим.

Організатори наголошують, що завдання проєкту не обмежується пошуком переможця одного телевізійного шоу. Команда хоче допомогти молодим артистам розвиватися, працювати з власною музикою та виходити на ширшу аудиторію.

Попереду на учасників чекають 10 праймшоу, а фіналом сезону має стати великий концерт у Палаці спорту, де оголосять переможця.