"Фабрика зірок" определила участников нового сезона: жюри изменило решение в последний момент
"Фабрика зірок" 2026 определила участников нового сезона. После второго тура кастинга жюри объявило имена тех, кто продолжит путь в шоу, а в конце приняло неожиданное решение относительно еще двух артистов.
Об этом рассказывает Styler, ссылаясь на второй кастинг "Фабрика зірок" на YouTube.
Кто прошел на "Фабрику зірок"
Второй тур кастинга начался с 25 потенциальных фабрикантов. У участников было всего 24 часа, чтобы подготовить собственные песни вместе с коучами и представить их жюри.
После выступлений и последнего совещания команда проекта стала называть тех, кто продолжит участие в "Фабриці зірок". Сначала речь шла об 11 местах.
Первым в состав прошел JEZUSMAN. Жюри отметило, что он удивил их с первого тура кастинга.
Итак, общая "12-ка" выглядит так:
- JEZUSMAN – Артист, которому точно не требуется дополнительное разрешение быть ярким. JEZUSMAN совмещает вокал, танцы и электронную музыку и вдохновляется Madonna. Говорит о себе просто: "Я - другой". И именно эту свою иначесть хочет показать на "Фабриці".
- NANA SOLIS - артистка, которая любит не только музыку, но и все вокруг нее: моду, контент, путешествия и шоу-бизнес. Ее музыкальные ориентиры - ROZALÍA, Charli XCX и Tate McRae.
- Tender Di - гитарист, автор собственных песен и человек, мечтающий вывести украинскую музыку на мировой уровень. Может танцевать под любимую музыку прямо на улице. Его главный вызов на "Фабриці" - позволить себе быть заметным.
- Диана Стасюк - 18-летняя артистка из Бучи, финалистка Junior Eurovision и участница музыкальных представлений и международных конкурсов. На "Фабриці" хочет не просто выступать, а показать себя такой, какой ее еще не видели.
- BEREZA - музыкант-самоучка, который в свое время учился играть на гитаре за YouTube. Выступал на "Чорноморських іграх", концертах и даже прямо на улицах Украины и Италии. Его главная цель - дарить людям эмоции через музыку и строить карьеру артиста с большой аудиторией.
- nasu - львовянка с джазовым бэкграундом и мецко-сопрано, которая может все равно легко погрузиться в музыку Sade, Ariana Grande или Florence Welch. Ее главная суперсила - умение проживать эмоции через музыку.
- DIKIY - баритон, мультиинструменталист и поклонник James Brown, Michael Jackson и Stevie Wonder. Пишет блюз, инди, альт-поп и фанк, играет на фортепиано, гитаре и трубе. А еще считает, что даже самый яркий сольный артист ничего не стоит без сильной команды.
- Nebokrai band - группа из Винницы, объединяющая рок, электронику и любовь к большим сценам. Среди их музыкальных ориентиров - Prince, Queen, Depeche Mode, Radiohead и The Prodigy. Один из участников группы специально вернулся из Германии в Украину, чтобы творить музыку вместе со своими коллегами.
- MÝRO – 17-летний киевлянин, занимающийся вокалом уже десять лет. Среди его кумиров - AURORA, JENNIE, Ariana Grande и Lady Gaga. Однажды он уехал за границу на конкурс, полностью потерял голос, но все равно вышел на сцену. Теперь его цель - создавать музыку, которая будет объединять сотни людей.
- xstatty - вокалистка, успевшая выступить на "Чорноморських іграх", "Танцях з зірками" и вместе с группой "Скрябін". Ее самая большая мечта - спеть с Billie Eilish.
- Anna Simon - она пришла в музыку без профессионального образования - вокал начинался для нее как хобби. Ее большая мечта - однажды услышать свою композицию на радио и собрать Uber Arena в Берлине, а также познакомиться с Джамалой и Веркой Сердючкой.
Отдельно жюри отметило сильнейшие стороны каждого из участников. В частности, по поводу Дианы Стасюк отметили ее голос и харизму, а BEREZA назвали артистом, способным удивлять и работать на широкую аудиторию.
По поводу DIKIY жюри отметило его как сильного автора и музыканта и увидело потенциал для большой сцены.
MÝRO также получил одобрительную оценку за разноплановость. На первом кастинге он показал танцевальный перформанс, а на этот раз – драматическую и лирическую сторону.
Жюри сделало неожиданный выбор
Когда до завершения отбора осталось мало мест, команда проекта решила отойти от первоначального плана.
В жюри оставались еще два артиста, которые нравились команде, но каждому отдельно, по мнению продюсеров, чего-то не хватало. Тогда возникла идея объединить их.
Речь идет о Саше Лисане и Лилии Паламар.
Команда решила, что вместе они могут быть сильнее отдельно. Лисан - автор песен, а Паламарь, по оценке жюри, нуждается в дополнительном профессиональном развитии. Именно поэтому им было предложено попробовать работать дуэтом.
Артисты согласились.
Таким образом, первоначальный план с 11 участниками изменился прямо во время финального решения. Именно этот момент стал одним из главных сюрпризов второго кастинга.
Кто еще получил шанс попасть на шоу
Для тех, кто не прошел основной отбор, дверь "Фабрики зірок" также не захлопнулась.
В выпуске объявили, что выбывшие на предварительном этапе участники присоединятся к голосованию за следующего фабриканта. Сначала в эфире его называют 13-м участником.
Зрители могут самостоятельно избрать своего фаворита. Для голосования нужно перейти на сайт шоу, авторизоваться по телефону и подтвердить голос символической оплатой в 1 гривну. За каждый голос SWEET.TV должно перечислить 10 гривен на восстановление слуха в центре Superhumans. Один зритель может дать один голос.
Что ждет участников "Фабрики зірок"
Новый сезон отличается от классического формата шоу тем, что участники дают возможность работать именно с собственным музыкальным материалом.
Во втором туре они готовили авторские песни вместе с коучами. За вокал отвечает TAYANNA, за хореографию - Яна Цыбульская, а актерским мастерством участники занимались с Виталием Ажновым.
Организаторы отмечают, что задача проекта не ограничивается поиском победителя одного телевизионного шоу. Команда хочет помочь молодым артистам развиваться, работать с собственной музыкой и выходить на более широкую аудиторию.
Впереди участников ждут 10 праймшоу, а финалом сезона должен стать большой концерт во Дворце спорта, где объявят победителя.
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