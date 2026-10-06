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Люди 06 жовтня 2026, 12:44

Гончаренка внесли до бази "Миротворца" після виключення з "Євросолідарності"

Появу Гончаренка в базі "Миротворця" пояснили його нещодавніми заявами щодо можливих переговорів із Росією.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Олексій Гончаренко (фото Styler)
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Народного депутата Олексія Гончаренка внесли до бази центру "Миротворець". Це сталося після його резонансних заяв щодо завершення війни та невдовзі після рішення фракції "Європейська Солідарність" виключити політика зі свого складу.

Як розповідає Styler, інформація про появу картки Гончаренка в базі "Миротворця" з'явилася 6 жовтня.

Чому Гончаренка внесли до бази "Миротворця"

У картці політика автори "Миротворця" звинувачують його в діях, які, на їхню думку, спрямовані на деморалізацію суспільства та перешкоджання мобілізаційним заходам.

Приводом стали нещодавні публічні заяви Гончаренка щодо війни. Зокрема, 2 жовтня нардеп закликав розпочати переговори з Росією та заявляв про необхідність домовлятися щодо припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і мостах. Після цього, за його пропозицією, можна було б перейти до складніших питань, зокрема Донбасу та нейтрального статусу України.

Олексій Гончаренко у базі "Миротворець"

Чому Гончаренка виключили з "Євросолідарності"

Напередодні, 5 жовтня, фракція "Європейська Солідарність" оголосила про виключення Гончаренка зі свого складу. У політсилі пояснили рішення ідеологічними розбіжностями та заявили, що позиція нардепа щодо завершення війни й майбутньої системи безпеки України розійшлася з позицією фракції.

Водночас у "Європейській Солідарності" зазначили, що це рішення не перекреслює років спільної роботи. У партії наголосили, що незалежність України, її європейський курс, національна ідентичність та право самостійно визначати систему безпеки не можуть бути предметом компромісу.

Сам Гончаренко не є членом партії "Європейська Солідарність", однак до цього входив до однойменної парламентської фракції

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