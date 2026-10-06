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Люди 06 октября 2026, 12:44

Гончаренко внесли в базу "Миротворца" после исключения из "Євросолідарності"

Появление Гончаренко в базе "Миротворця" объяснили его недавними заявлениями по поводу возможных переговоров с Россией.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Алексей Гончаренко (фото Styler)
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Народный депутат Алексей Гончаренко был внесен в базу центра "Миротворец". Это произошло после его резонансных заявлений о завершении войны и вскоре после решения фракции "Європейська Солідарність" исключить политика из своего состава.

Как рассказывает Styler, информация о появлении карты Гончаренко в базе "Миротворца" появилась 6 октября.

Почему Гончаренко внесли в базу "Миротворца"

В карточке политика авторы "Миротворца" обвиняют его в действиях, которые, по их мнению, направлены на деморализацию общества и препятствование мобилизационным мерам.

Поводом стали недавние публичные заявления Гончаренко о войне. В частности, 2 октября нардеп призвал начать переговоры с Россией и заявлял о необходимости договариваться о прекращении ударов по портам, предприятиям, школам, больницам, жилым домам и мостам. После этого, по его предложению, можно было бы перейти к более сложным вопросам, в частности, Донбассу и нейтральному статусу Украины.

Алексей Гончаренко в базе "Миротворец"

Почему Гончаренко исключили из "Євросолідарності"

Накануне, 5 октября, фракция "Європейська Солідарність" объявила об исключении Гончаренко из своего состава. В политсиле объяснили решение идеологическими разногласиями и заявили, что позиция нардепа по поводу завершения войны и будущей системы безопасности Украины разошлась с позицией фракции.

В то же время в "Європейській Солідарності" отметили, что это решение не перечеркивает годы совместной работы. В партии подчеркнули, что независимость Украины, ее европейский курс, национальная идентичность и право самостоятельно определять систему безопасности не могут быть предметом компромисса.

Сам Гончаренко не является членом партии "Європейська Солідарність", однако до этого входил в одноименную парламентскую фракцию

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