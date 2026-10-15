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Люди 15 жовтня 2026, 13:38

У халаті та з гребінцем: Єфросиніну розкритикували за відео на підтримку Федишин

Частині користувачів не сподобалося, що ведуча говорила про болючу тему, паралельно розчісуючи волосся
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Марію Єфросиніну розкритикували за відео на підтримку Федишин (колаж: Styler)
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Українська телеведуча Маша Єфросиніна зіткнулася з критикою після відео, у якому висловила підтримку Ірині Федишин. Увагу частини користувачів привернули не лише слова ведучої, а й те, що під час запису вона розчісувала волосся.

Як розповідає Styler, дискусія розгорнулася після публікації ролика Єфросиніної в Instagram.

Чому Маша Єфросиніна підтримала Ірину Федишин

13 жовтня стало відомо, що українська співачка Ірина Федишин втратила ненароджену доньку. Про трагедію повідомив її чоловік і продюсер Віталій Човник. За словами чоловіка артистки, вона перебуває у важкому стані, а родина переживає надзвичайно складний період.

"Ми втратили нашу маленьку донечку… Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті", - написав Човник.

Після повідомлення про втрату родину почали підтримувати українці. Своє співчуття вирішила висловити й Маша Єфросиніна.

Чому відео Єфросиніної викликало суперечки

Телеведуча записала звернення у домашній обстановці. У кадрі вона з'явилась у білому халаті, а під час розмови розчісувала волосся. Саме ця деталь привернула увагу частини підписників.

Користувачі почали обговорювати, чи доречно поєднувати розмову про втрату дитини зі звичайними побутовими діями перед камерою.

Дехто вважав, що розчісування волосся відволікає від серйозності теми. Інші ж не побачили в цьому нічого образливого та закликали звертати увагу передусім на слова підтримки.

Що українці пишуть про відео Єфросиніної

Публікація викликала неоднозначну реакцію. Частина коментаторів розкритикувала телеведучу за вибраний формат звернення.

Коментар під дописом (фото: скриншот)

Інша підписниця також вважала, що така подача не відповідає темі відео.

Коментар під дописом (фото: скриншот)

Ще одна користувачка зазначила, що іноді краще утриматися від публічних висловлювань, особливо коли йдеться про чужу трагедію.

Коментар під дописом (фото: скриншот)

Проте не всі погодилися з критикою.

Одна з підписниць наголосила, що втрата дитини є величезним горем, тому зараз важливо підтримувати жінок, а не сперечатися через деталі відео.

Коментар під дописом (фото: скриншот)

Як Маша Єфросиніна відповіла на критику

Телеведуча помітила негативні коментарі та відреагувала на це в Instagram Stories.

"Ніколи такого не було і ось знов", - іронічно написала ведуча.

Маша Єфросиніна відреагувала на критику в Instagram (фото: скриншот)
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