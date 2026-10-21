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Люди 21 жовтня 2026, 18:59

Командир "Едельвейсу" одружився за військовим обрядом: у чому особливість церемонії

Командир "Едельвейсу" Док одружився з Анною за незвичним військовим обрядом із мечем, рушником і коридором зі смолоскипів
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Весілля командира "Едельвейсу" Дока та його обраниці Анни (колаж: Styler)
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Командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" із позивним Док та його наречена Анна одружилися за військовим обрядом "Скріплення долі й роду". Під час церемонії молодята поклали руки на меч, обмінялися обручками та пройшли коридором зі смолоскипів.

Як відбулася церемонія та що означають її елементи - розповідає Styler.

Як відбулося весілля командира "Едельвейсу"

Обряд для Дока та Анни провів бригадний генерал Андрій Білецький. Після того як наречені поклали руки на меч і обмінялися обручками, він зв’язав їхні руки рушником, символічно поєднавши їхні долі.

"Бажаю вам щирої любові на все життя і створити у своїй маленькій родині відблиск нашої нації як великої родини", - звернувся Білецький до молодят.

Що таке "Скріплення долі й роду"

Це сучасний військовий весільний обряд, який розробила Хорунжа служба 3-ї окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу. Він поєднує елементи української обрядової спадщини, військовий церемоніал і традиції підрозділу.

За задумом його авторів, створення родини стає важливою подією не лише для молодят, а й для військової спільноти. Побратими й посестри беруть участь у церемонії та засвідчують початок їхнього спільного життя.

Навіщо молодята кладуть руки на меч

Кожен елемент обряду має символічне значення. Перед його початком молодята передають зброю побратимам зі словами: "Моє життя належить тепер не лише мені".

Це символізує нову відповідальність: військовий зберігає свій обов’язок, але відтепер відповідає ще й за людину поруч.

Меч у церемонії виступає символічним свідком обітниці. Він уособлює честь, вірність слову та готовність захищати. Обручки означають вірність і спільний шлях, а рушник - єдність пари.

Зв’язуючи руки молодят, командир промовляє: "Ці руки тепер одна доля". За задумом обряду, у такий спосіб військова спільнота визнає нову родину.

Док та Анна (фото надане пресслужбою)

Що означає коридор зі смолоскипів

На початку та наприкінці церемонії молодята проходять коридором зі смолоскипів, який утворюють побратими й посестри. Перший прохід символізує двох окремих людей, а завершальний - створену ними родину.

Автори обряду вкладають у нього ідею продовження життя попри війну. Поняття роду вони пов’язують із пам’яттю про попередні покоління, турботою про близьких і відповідальністю перед майбутніми.

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