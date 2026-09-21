Концерт Лоліти у Сочі тричі переривали через загрозу дронів (відео)

Лоліта Мілявська вилаялася на сцені

За даними очевидців і російських ЗМІ, виступ 19 вересня у Сочі переривали тричі. Причиною називали загрозу атак безпілотників, а також безекіпажних катерів. Через оголошену небезпеку глядачів просили пройти до укриття.

На відео видно, як Мілявська просить присутніх залишити залу.

"Що, припиняємо? Твою мать, як вони за...бали", - емоційно сказала Лоліта зі сцени.

Потім співачка ще встигла взяти один із букетів, що подарували їй шанувальники. Інший їй просто кинули на сцену, але Мілявська вже не звернула на нього увагу.

Як відреагувати в мережі

Українські користувачі Threads активно діляться відео та не стримуються у коментарях:

"Лоліта, ти уточнюй, хто саме за...в. Бо ФСБ посадить на пляшку. Переживаю за тебе", - написав Ектор-Хіменес Браво

"Ха-ха-ха, мед для вух! Щоб кожний їхній концерт по сто разів переривали наші бпла!"

"Невже добрі дрони врятували слухачів від цього вереску зі сцени"

"Наскільки конченою треба бути. Жила в Мукачево, у Львові і ось це. Навіть Пугачова виїхала звідти"

"До речі, цікава різниця. Була в Києві на виставі. Двічі переривалася через загрозу дронів. Наші артисти спокійно повідомили, що безпекові заходи, спокійно нагадали, хто тут п...раси, люди всі пішли в укриття - без ось цього драматизму і розмахуванняи мікрофоном. Не кажучи вже про те, що добре відомо, хто кого насправді за...бав".

Що відомо про Лоліту Мілявську

Лоліта Мілявська народилася у Мукачеві на Закарпатті, однак значну частину життя та кар'єри пов'язала з Росією. З 1990-х працювала в російському шоу-бізнесі та стала відомою співачкою й телеведучою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мілявська не зайняла позицію на підтримку України. У наступні роки вона продовжила концертну діяльність у РФ.

Її публічні висловлювання про Україну та війну неодноразово ставали предметом критики. Зокрема, у 2023 році Мілявську внесли до санкційного списку України. Серед підстав для санкцій зазначали її підтримку дій Росії, визнання окупованого Криму російським та виступи на окупованих українських територіях.

Також Мілявській заборонили в'їзд в Україну ще у 2017 році після її поїздки до окупованого Криму. Тоді українські прикордонники не дозволили артистці перетнути кордон.

Окремо співачка розповідала про свою родину, яка до повномасштабної війни жила в Україні. Після початку російського вторгнення вона розповідала про евакуацію матері та доньки з Києва.