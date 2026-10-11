Ксенія Мішина обрізала своє довге волосся: як тепер виглядає зірка "Кріпосної" (відео)

Ксенія Мішина показала нову зачіску

На своїй сторінці в Instagram 37-річна акторка опублікувала відео з салону краси, де вирішила кардинально змінити імідж.

Мішина, яка тривалий час носила довге волосся, цього разу обрала подовжене каре до плечей. Волосся акторки залишилося темним, а нову стрижку стиліст уклав із легким об'ємом та підкрученими всередину кінчиками.

На відео Ксенія демонструє результат перевтілення, щоб підписники могли роздивитися зачіску з різних ракурсів.

Як змінювалася зовнішність Ксенії Мішиної

До популярності Ксенія Мішина мала дещо інший стиль. Акторка неодноразово ділилася архівними кадрами та показувала себе ще до того, як стала відомою.

На одному з підліткових фото Ксенія майже без макіяжу та зі зібраним назад волоссям. В той час вона віддавала перевагу природності та не експериментувала із зовнішністю.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

У 2007 році Ксенія приймала участь в конкурсі "Севастопольської красуні", де отримала титул віцеміс та приз глядацьких симпатій.

На конкурсі Мішина вже була у зовсім іншому образі: з вечірнім макіяжем, укладеним волоссям та у святковому вбранні.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На випускному Ксенія вже мала іншу зачіску. Волосся вона залишила розпущеним, зробила об'ємну укладку з довгим косим чубчиком. Кінчики були злегка підкручені, а сама зачіска нагадувала популярні укладки середини 2000-х.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Згодом Мішина взяла участь у своїй першій професійній фотосесії. На знімку вона з довгим волоссям, якому додали об’єму. Для зйомки Ксенії також зробили виразний макіяж з акцентом на очі та світлою помадою.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

У наступні роки Мішина неодноразово змінювала укладки, макіяж і стиль одягу, однак довге темне волосся залишалося однією з найбільш впізнаваних деталей її зовнішності.

Тепер акторка зважилася на помітніше перевтілення. Ксенія попрощалася зі звичною довжиною та зробила коротшу стрижку, водночас залишивши темний колір волосся. Так її новий образ помітно відрізняється від того, з яким вона з'являлася протягом останніх років.

Як відреагували на новий образ акторки

Нова зачіска Мішиної сподобалася її підписникам. У коментарях вони засипали акторку компліментами та зазначили, що коротше волосся їй пасує.

Коментар під постом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Не пройшли повз і відомі українки. Наприклад, журналістка Раміна Есхакзай

Коментар під постом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Відреагувала й акторка Катерина Кузнєцова.