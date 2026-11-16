Маргарита Січкар розповіла про залицяння Миколи Тищенка та Микитася (відео)

Як Микола Тищенко залицявся до Маргарити Січкар

За словами Січкар, з Миколою Тищенком вона знайома ще з 1990-х років. Тоді майбутній політик займався ресторанним бізнесом, а у столичних колах його знали як "Колю Оболонського". Рестораторка пригадала, що вже тоді Тищенко був надзвичайно самовпевненим.

"У нього була манія величі завжди. Коля вважав, що він неперевершений, усі панянки від нього просто падають штабелями", - розповіла вона.

Їхнє знайомство відбулося у популярному на той час київському закладі "Бінго". Під час привітання майбутній нардеп узяв її за руку та зробив жест, який викликав у неї відразу.

"У мене було ось це: де тут руки помити? Це якийсь кринж. Я так це запам'ятала, що в мене була огида", - зізналася Січкар.

На запитання журналістки, чи намагався Тищенко до неї залицятися, рестораторка відповіла ствердно.

Згодом вони неодноразово перетиналися у професійному середовищі. Січкар пригадала період, коли працювала над відкриттям ресторану "Пантегрюель", а Тищенко готував до запуску заклад "Рішельє".

Також вони разом з іншими рестораторами побували у професійній поїздці до Каталонії, де відвідували ресторани, відзначені зірками Michelin. За словами бізнесвумен, під час цієї подорожі Тищенко знову продемонстрував поведінку, яка їй не сподобалася.

"Там, звичайно, Коля проявив усю свою велич", - іронічно зазначила вона.

Січкар додала, що й нині іноді натрапляє на уривки кулінарних програм за участю політика, які нагадують їй про їхнє давнє знайомство.

Що Січкар розповіла про залицяння Максима Микитася

Під час інтерв'ю рестораторка також прокоментувала своє знайомство з колишнім президентом будівельної корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем. Вона підтвердила, що бізнесмен виявляв до неї увагу, але заперечила романтичний характер їхнього спілкування.

"Микитась - це людина, яка завжди залицяється до яскравих жінок. Тому певний елемент чоловічої уваги до мене був", - пояснила Січкар.

За словами бізнесвумен, чоловік писав їй у соціальних мережах, але спочатку вона не знала, хто саме з нею спілкується. Лише згодом рестораторка вирішила з'ясувати хто їй пише та дізналася, що він одружений. Січкар наголосила, що має принцип не вступати в романтичні стосунки з одруженими чоловіками.

Після того як бізнесвумен дізналася більше про Микитася, вирішила не продовжувати спілкування в особистому форматі.

"Коли я дізналася, хто це, зрозуміла, що краще перевести все у формат ділових стосунків", - пригадала Січкар.