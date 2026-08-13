"Мені це заважає": В'ячеслав Довженко про роботу з коханою, нові зйомки та сина в Парижі

Вже 7 вересня на каналі ICTV2 ми побачимо Довженка в ролі дільничного Бондаря - в прем’єрному серіалі "ДВРЗ проти шпигуна". Нині ж він перевтілюється у харизматичного водія Артема Горбача, героя комедійно-пригодницького серіалу "АТП Перевізники".

– В’ячеславе, глядач бачив лише перший сезон серіалу "АТП Перевізники" ваш Артем - романтик і трохи бабій, але наприкінці сезону він залишається сам…

– Так, бути на роздоріжжі для Артема це нормальний стан, бо він весь час у русі, пошуках, нових викликах. Це роздоріжжя дає йому розвиток, приносить радість і біль. Він же водій, у дорозі з ним трапляється безліч усього: він розкривається як добра хороша людина, допомагає іншим, втручається коли потрібно, вчиняє за справедливістю. Так що у нових сезонах будуть і пригоди, і ризики, і багато детективу, екшену і гумору.

Володимир Гладкий і В’ячеслав Довженко на зйомках (фото надане пресслужбою ICTV2)

– Кажуть, в новому сезону Артем знову закохається, і все буде непросто.

– Дійсно, головний його виклик це кохана жінка, і він намагається бути гідним чоловіком для неї. Поки що йому це не дуже вдається, попри банальні принципи, якими він живе.

– Чому?

– Вона не сприймає його як надійного партнера… Між ними через це виникають суперечки, які заважають їм бути по-справжньому разом. Але вони над цим працюють, будемо сподіватися, що впораються. Думаю, на цьому базуватиметься сюжет не лише третього, а, можливо, і майбутніх сезонів.

– Ваша кохана Світлана також працює в цьому проєкті. Як вам разом на знімальному майданчику?

– Так, працює. Вона зайшла сюди саме як фахівчиня, художниця з костюмів, незалежно від мене. Чесно кажучи, мені це навіть трохи заважає, бо коли двоє людей пропадають на роботі, це відчувається. Особливо страждає наш пес Джек, бо зранку до вечора один удома. І добре, коли ми тут усі разом.

В’ячеслав Довженко та його наречена Світлана (фото надане пресслужбою ICTV2)

– Берете Джека на знімальний майданчик?

– Беремо, але дивимося за локаціями та графіком завантаження - моїм або Світлани. У неї завше високе завантаження, а от у мене бувають "коридорчики" в часі, тоді беремо і Джека.

Він дуже любить їздити з нами на роботу, бігає, хрюкає, знайомиться з усіма, такий дуже тактильний пес, любить, коли його гладять, розмовляють з ним. Але враховуємо погодні умови: у страшну спеку люди ледь витримували, тому він сидів вдома, в прохолоді.

– Глядачі знають і бачать у кіно вашого старшого Івана Довженка, а як ваш менший Василь?

– Йому 16, він у пошуку, пробує все. Зараз у нього хист до подорожей. Відпочивав у таборі в Карпатах, а потім самостійно знайшов Львівську організацію і виграв грант на поїздку до Парижа з творчою групою.

Там вони ставитимуть вистави та проводитимуть майстер-класи. Він сам знайшов цих людей, подав заявку, пройшов відбір. Це добре, що він розвивається, шукає себе. Я можу тільки підтримувати й хвилюватися за нього.

Довженко та його старший син Іван (фото надане пресслужбою ICTV2)

– Творча група і вистави, виходить, він також обирає акторство, як вся родина?

– Так, скоріше за все обере творчу спеціальність. Побачимо, як складеться далі.

– Над чим ви зараз працюєте у театрі?

– Зараз до нас у Театр на Подолі прийшов молодий режисер Стас Іванов. Він закінчив акторський курс, але саме як режисер він випустив декілька вистав. Особисто я дивився "Наш клас" у Театрі ім. Франка, мене це дуже вразило!

Він приступив до "Патетичної сонати" Куліша, але це було ще до відпустки, робота продовжиться вже коли усі актори зберуться після літніх відпусток. Тоді вже побачимо, що вийде і як.

– Ви зайняті в "Патетичній сонаті"?

– Поки так, але у мене зараз зйомки, тому чи зможу встигнути і в театрі, і в кіно, і як складеться, поки не знаю.

– Як ви обираєте між театром або зйомками в кіно?

– З ким першим підписав документи - те й у пріоритеті. В мене вже є підписані договори, тому треба їх закрити і вже потім братися за інше.

В’ячеслав Довженко (фото надане пресслужбою ICTV2)

– А що ваші студенти? Ви ж ведете курс з акторської майстерності в Університеті.

– Один курс вже випустив, вони вже пішли в доросле життя. Деякі вже знімаються на знімальних майданчиках, де ми і перетинаємося.

Інші підростають, зараз у них четвертий курс. У нас буде тема Театру абсурду, заключна перед дипломними виставами. Як на мене, це найцікавіша тема для студентів. Сподіваюся, їм це сподобається.

– Коли зустрічаєтесь з колишніми студентами на майданчику, відчуваєте себе вчителем чи вже колегою?

– Знаєте, навіть у "виші" не намагаюся бути суто вчителем. Так, має бути субординація, але не має бути страху перед педагогом, адже ми вже апріорі колеги і приятелі у майбутньому. Ставлюся до них як до особистостей, просто я трошки старший за них (сміється).

– Ви добрий і м’який викладач?

– Я… Досить строгий і вимогливий. В першу чергу - до себе, і звісно до тих людей, які оточують мене. Я навчений так: треба питати з інших те, що ти питаєш з себе в першу чергу. Тобто якщо ти серйозно ставишся до професії або будь-чого, то ті, хто біля тебе, теж мають так саме ставитися. Інакше спільну справу не зробиш.

В’ячеслав Довженко (фото надане пресслужбою ICTV2)

– Караєте студентів?

– Ні, не прив'язуюся до таких речей, на гречку нікого не ставлю. Іноді можу сказати так, шо мало не буде, чи поставити на місце, але це не покарання. Проте привчити людей до дисципліни дуже важливо.

– Чим вас студенти здивували востаннє?

– Нещодавно ми робили уривок з творів Сартра, і троє моїх студентів виконали його приголомшливо. Вони запропонувавши цікаві ідеї: знайшли французьку пісню, придумали історію з ворожими допитами, і зробили все це через образ гримерів, що "розмальовують" людину. Вийшло яскраво, цікаво та комічно. Я завжди вітаю ініціативу, адже краще відштовхуватися від студентів, ніж пропонувати те, що їм не дуже заходить.

Дивіться прем’єру 4-серійного детективу "ДВРЗ проти шпигуна" вже 7 вересня на каналі ICTV2.