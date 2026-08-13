"Мне это мешает": Вячеслав Довженко о работе с любимой, новых съемках и сыне в Париже

Уже 7 сентября на канале ICTV2 мы увидим Довженко в роли участкового Бондаря – в премьерном сериале "ДВРЗ проти шпигуна". Сейчас он перевоплощается в харизматичного водителя Артема Горбача, героя комедийно-приключенческого сериала "АТП Перевізники".

– Вячеслав, зритель видел только первый сезон сериала "АТП Перевізники", ваш Артем - романтик и немного бабник, но в конце сезона он остается один…

– Да, быть на развилке для Артема это нормальное состояние, потому что оно все время в движении, поисках, новых вызовах. Это развилка дает ему развитие, приносит радость и боль. Он же водитель, в пути с ним встречается множество всего: он раскрывается как добрый человек, помогает другим, вмешивается когда нужно, поступает по справедливости. Так что в новых сезонах будут и приключения, и риски, и много детектива, экшена и юмора.

Владимир Гладкий и Вячеслав Довженко на съемках (фото предоставлено прессслужбой ICTV2)

– Говорят, в новом сезоне Артем снова влюбится, и все будет непросто.

– Действительно, главный его вызов - это любимая женщина, и он пытается быть достойным мужчиной для нее. Пока ему это не очень удается, несмотря на банальные принципы, которыми он живет.

– Почему?

– Она не воспринимает его как надежного партнера… Между ними из-за этого возникают споры, мешающие им быть по-настоящему вместе. Но они над этим работают, будем надеяться, что справятся. Думаю, на этом будет базироваться сюжет не только третьего, а возможно и будущих сезонов.

– Ваша любимая Светлана тоже работает в этом проекте. Как вам вместе на съемочной площадке?

– Да, работает. Она зашла сюда именно как специалист, художница по костюмам, независимо от меня. Честно говоря, мне это даже немного мешает, потому что когда два человека пропадают на работе, это чувствуется. Особенно страдает наш пес Джек, потому что утром до вечера один дома. И хорошо, когда мы здесь все вместе.

Вячеслав Довженко и его невеста Светлана (фото предоставлено прессслужбой ICTV2)

– Берете Джека на съемочную площадку?

– Берем, но смотрим по локациям и графикам загрузки - моим или Светланы. У нее всегда высокая загрузка, а вот у меня бывают "коридорчики" во времени, тогда берем и Джека.

Он очень любит ездить с нами на работу, бегает, хрюкает, знакомится со всеми, такой очень тактильный пес, любит, когда его гладят, разговаривают с ним. Но учитываем погодные условия: в страшную жару люди с трудом выдерживали, поэтому он сидел дома, в прохладе.

– Зрители знают и видят в кино вашего старшего Ивана Довженко, а как ваш младший Василий?

– Ему 16, он в поиске, пробует все. Сейчас у него тяга к путешествиям. Отдыхал в лагере в Карпатах, затем самостоятельно нашел Львовскую организацию и выиграл грант на поездку в Париж с творческой группой.

Там они будут ставить спектакли и проводить мастер-классы. Он сам нашел этих людей, подал заявку, прошел отбор. Это хорошо, что он развивается, ищет себя. Я могу только поддерживать и беспокоиться о нем.

Довженко и его старший сын Иван (фото предоставлено прессслужбой ICTV2)

– Творческая группа и спектакли, значит, он тоже выбирает актерство, как вся семья?

– Да, скорее всего, выберет творческую специальность. Увидим, как сложится дальше.

– Над чем вы сейчас работаете в театре?

– Сейчас к нам в Театр на Подоле пришел молодой режиссер Стас Иванов. Он закончил актерский курс, но как режиссер он выпустил несколько спектаклей. Лично я смотрел "Наш класс" в Театре им. Франко, меня это поразило!

Он приступил к "Патетичній сонаті" Кулиша, но это было еще до отпуска, работа продолжится уже когда все актеры соберутся после летних отпусков. Тогда увидим, что получится и как.

– Вы заняты в "Патетичній сонаті"?

– Пока да, но у меня сейчас съемки, потому смогу ли успеть и в театре, и в кино, и как сложится, пока не знаю.

– Как вы выбираете между театром или съемками в кино?

– С кем первым подписал документы - то и в приоритете. У меня уже есть подписанные договоры, поэтому нужно их закрыть и потом уже браться за другое.

Вячеслав Довженко (фото предоставлено прессслужбой ICTV2)

– А что ваши студенты? Вы же ведете курс по актерскому мастерству в Университете.

– Один курс уже выпустил, они уже ушли во взрослую жизнь. Некоторые уже снимаются на съемочных площадках, где мы и пересекаемся.

Остальные подрастают, сейчас у них четвертый курс. У нас будет тема театра абсурда, заключительная перед дипломными представлениями. По-моему, это самая интересная тема для студентов. Надеюсь, им это понравится.

– Когда встречаетесь с бывшими студентами на площадке, чувствуете себя учителем или уже коллегой?

– Знаете, даже в "вузе" не пытаюсь быть чисто учителем. Да, должна быть субординация, но не должно быть страха перед педагогом, ведь мы уже априори коллеги и приятели в будущем. Отношусь к ним как к личностям, просто я немного старше их (смеется).

– Вы хороший и мягкий преподаватель?

– Я… Достаточно строгий и требовательный. В первую очередь - к себе, и, конечно, к тем людям, которые окружают меня. Я научен так: надо спрашивать с других то, что ты спрашиваешь с себя в первую очередь. То есть если ты серьезно относишься к профессии или чему-либо, то те, кто возле тебя, тоже должны так же относиться. Иначе общее дело не сделаешь.

Вячеслав Довженко (фото предоставлено прессслужбой ICTV2)

– Наказываете студентов?

– Нет, не привязываюсь к таким вещам, на гречку никого не ставлю. Иногда могу сказать так, что чуть ли не будет, или поставить на место, но это не наказание. Однако приучить людей к дисциплине очень важно.

– Чем вас студенты удивили в последний раз?

– Недавно мы делали отрывок из произведений Сартра, и трое моих студентов исполнили его потрясающе. Они предложили интересные идеи: нашли французскую песню, придумали историю с враждебными допросами, и сделали все это через образ гримеров, "разрисовывающих" человека. Получилось ярко, интересно и комично. Я всегда приветствую инициативу, ведь лучше отталкиваться от студентов, чем предлагать то, что им не слишком заходит.

Смотрите премьеру 4-серийного детектива "ДВРЗ проти шпигуна" уже 7 сентября на канале ICTV2.