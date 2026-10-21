Одяг, підгузки й пелюшки: блогерка Марішка MDVSK показала вміст "пакунка малюка" (відео)

Що входить до "пакунка малюка"

Як зазначила блогерка у своєму Instagram, "пакунок малюка" став для неї вдалим вибором, адже багато речей із набору знадобилися одразу після народження дитини.

У великому боксі Марішка знайшла підгузки, вологі серветки, слинявчики, шкарпетки, засоби гігієни та інші необхідні дрібниці. Також у комплекті були боді різних розмірів, шапочки, ковдра, непромокальні пелюшки, рушники й дитячий комбінезон.

"Це була найкраща ідея", - поділилася враженнями блогерка.

Які речі вона вже використовує

Марішка розповіла, що частину вмісту родина вже використовує. Наприклад, плед лежить у дитячому візочку, а матрацик використовують у ліжечку. У наборі також знайшлися речі, яких бракувало після народження малюка.

Зокрема, блогерка зізналася, що в родини було мало бодіків на застібках, які зручніше одягати на немовля. У пакунку вона знайшла цілий набір одягу різних розмірів.

Також Марішка звернула увагу на рушники: до цього в родині їх не було для малюка. За її словами, один із двох рушників уже використали під час купання дитини.

Блогерка оцінила одяг і додаткові речі

Окремо Марішка показала бодіки, шапочки на зав'язках і одяг на застібках. Вона позитивно оцінила якість речей і зазначила, що планує випрати одяг, який знадобиться малюку найближчим часом.

Серед інших речей у пакунку були утеплений набір, дитячий комбінезон і книжка з інформацією про розвиток дитини від народження до року.

Чи радить блогерка брати "пакунок малюка"

Наприкінці розпаковки блогерка порадила майбутнім батькам звернути увагу на пакунок малюка. Вона зазначила, що очікувала побачити в наборі багато підгузків, однак була приємно здивована різноманітністю речей.

На думку Марішки, вміст пакунка може бути вартіснішим за суму грошової виплати, проте точних підрахунків вона не наводила.

"Я вам радила на майбутнє брати "пакунок малюка", - підсумувала вона.

Хто така Марішка MDVSK

Марішка MDVSK - українська блогерка, яка веде сторінки в соцмережах і розповідає про схуднення, сімейне життя та особистий досвід. Вона схудла більш ніж на 60 кг і ділиться власним досвідом із підписниками. Також веде YouTube-канал, де публікує подкасти з іншими блогерами.

Як розповідала блогерка в інтерв’ю Славі Дьоміну, вона виросла в Нікополі Дніпропетровської області. Її дитинство було непростим: родина жила в скрутному матеріальному становищі, а вітчим, за словами блогерки, застосовував фізичне насильство до неї та її матері.

Після закінчення педагогічного училища Маріша працювала вихователькою в дитячому садку, а згодом переїхала до Києва, де працювала в шлюбній агенції.

Популярність вона здобула, зокрема, завдяки історії свого схуднення: за шість років блогерка зменшила вагу зі 133 до 65-68 кг і почала ділитися досвідом із підписниками. Також вона відкрито розповідала про проблеми з алкоголем і складний життєвий досвід.

З майбутнім чоловіком Сергієм Загорієм Маріша познайомилася в Instagram. Спочатку пара розійшлася, але згодом відновила стосунки. Через рік після знайомства Сергій зробив їй пропозицію. Маріша взяла його прізвище, а у 2026 році у подружжя народився син.

Блогерка з сином та чоловіком (фото: instagram.com/mdvsk_marinka)

Що таке "пакунок малюка"

"Пакунок малюка" - це одноразова натуральна допомога від держави для сімей із новонародженими дітьми. Він містить необхідні речі для догляду за немовлям: одяг, підгузки, засоби гігієни, текстиль та інші товари для перших місяців життя.

Як зазначено на сайті Державної служби України у справах дітей, батьки можуть обрати пакунок із дитячими речами або замість нього отримати грошову компенсацію.

До набору входить понад 90 предметів, зокрема одяг, пелюшки, ковдри, матрац, рушник, підгузки та засоби гігієни. Конкретне наповнення може змінюватися.

У 2026 році замість пакунка можна обрати грошову компенсацію - 8451 гривню. Ці кошти нараховують на спеціальний рахунок і використовують для придбання товарів для дитини.