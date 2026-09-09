"Підлягаю мобілізації": Потап вперше відповів, чи готовий йти на фронт

Що Потап сказав про мобілізацію

Під час розмовиз із інтерв'юеркою артист відповів на запитання щодо свого статусу військовозобов'язаного. Потап наголосив, що не має якогось окремого статусу, який звільняв би його від загальних вимог чинного українського законодавства.

За словами виконавця, якщо він отримає законну вимогу щодо відправки на фронт, то готовий її виконати.

"Я підлягаю мобілізації. Якщо мені скажуть відправитися, я відправлюся", - заявив Потап.

Таким чином, артист публічно підтвердив готовність виконати вимоги у разі призову. Водночас у своїй відповіді він не уточнював, коли саме це може статися чи за яких конкретних обставин.

Хтось у цьому житті має бути "Потапом"

Окремо виконавець заговорив про власний образ та те, яку роль він обрав для себе у публічному просторі.

Потап зазначив, що сприймає свою діяльність і присутність у медійному просторі як окрему роль. За його словами, він свідомо продовжує залишатися собою, незважаючи на ставлення суспільства та численні обговорення навколо його персони.

"Але хтось у цьому житті має бути Потапом, і я обрав бути Потапом", - додав музикант.

Чому Потап залишається за кордоном

В іншій частині розмови артист також пояснив, чому останнім часом не поспішає повертатися в Україну. За його словами, кожен його виїзд був пов'язаний із різними процедурами та необхідністю оформлювати купу документів.

Водночас він зазначив, що під час поїздок за кордон поєднував благодійні проєкти з комерційною діяльністю. За словами артиста, саме за межами України він має можливість заробляти гроші та забезпечувати свою родину.

"Щоразу це були якісь різні міністерства, різні ситуації, компанії, фірми. Це був один і той самий привід - благодійна діяльність… Я виїжджав, заїжджав так багато разів… Загалом я виїжджаю на благодійну акцію, а паралельно ще й займаюся комерційною діяльністю", - заявив він.

Потап також пояснив, що фінансове питання для нього є однією з головних причин залишатися за кордоном. Він наголосив, що має забезпечувати сім'ю та оплачувати, зокрема, навчання сина.

"Я дуже втомився від цього, чесно кажучи. Щоразу приїжджаєш і одразу думаєш, як звідти виїхати… Там у мене немає комерційних концертів, переважно благодійна діяльність. І тому одразу починаєш думати, як виїхати… У цьому плані це не свобода, а робота, яка знаходиться за кордоном", - сказав продюсер.

До того ж Олексій підкреслив, що сьогодні його вже не тягне туди, де він не в змозі "заробити копійку".

"Звісно, мене тягне побути там, де я заробляю копійку… Я пробув там достатньо часу, але коли починаю думати, хто оплатить рахунки, хто заплатить за навчання сина… Я відповідаю за свою сім'ю, я плачу, і ніхто, крім мене, цього не зробить, тому я їду туди, де заробляю", - резюмував він.