"Подлежу мобилизации": Потап впервые ответил, готов ли идти на фронт

Что Потап сказал о мобилизации

Во время разговора с интервьюером артист ответил на вопрос о своем статусе военнообязанного. Потап подчеркнул, что не имеет какого-либо отдельного статуса, который бы освобождал его от общих требований действующего украинского законодательства.

По словам исполнителя, если он получит законное требование по отправке на фронт, то готов его выполнить.

"Я подлежу мобилизации. Если мне скажут отправиться, я отправлюсь", - заявил Потап.

Таким образом артист публично подтвердил готовность выполнить требования в случае призыва. В то же время в своем ответе он не уточнял, когда именно это может произойти или при каких-либо конкретных обстоятельствах.

Кто-то в этой жизни должен быть "Потапом"

Отдельно исполнитель заговорил о собственном образе и о том, какую роль он избрал для себя в публичном пространстве.

Потап отметил, что принимает свою деятельность и присутствие в медийном пространстве как отдельную роль. По его словам, он намеренно продолжает оставаться собой, несмотря на отношение общества и многочисленные обсуждения вокруг его персоны.

"Но кто-то в этой жизни должен быть Потапом, и я выбрал быть Потапом", - добавил музыкант.

Почему Потап остается за границей

В другой части разговора артист также объяснил, почему в последнее время не спешит возвращаться в Украину. По его словам, каждый его выезд был связан с разными процедурами и необходимостью оформлять кучу документов.

В то же время он отметил, что во время поездок за границу совмещал благотворительные проекты с коммерческой деятельностью. По словам артиста, именно за пределами Украины у него есть возможность зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью.

"Каждый раз это были какие-то разные министерства, разные ситуации, компании, фирмы. Это был один и тот же повод - благотворительная деятельность... Я уезжал, заезжал так много раз... В общем, я выезжаю на благотворительную акцию, а параллельно еще и занимаюсь коммерческой деятельностью", - заявил он.

Потап также пояснил, что финансовый вопрос для него - одна из главных причин оставаться за границей. Он подчеркнул, что должен обеспечивать семью и оплачивать, в частности, обучение сыну.

"Я очень устал от этого, честно говоря. Каждый раз приезжаешь и сразу думаешь, как оттуда уехать... Там у меня нет коммерческих концертов, преимущественно благотворительная деятельность. И потому сразу начинаешь думать, как уехать... В этом плане это не свобода, а работа, которая находится за границей", - сказал продюсер.

К тому же Алексей подчеркнул, что сегодня его уже не тянет туда, где он не в состоянии "заработать копейку".

"Конечно, меня тянет побыть там, где я зарабатываю копейку... Я пробыл там достаточно времени, но когда начинаю думать, кто оплатит счета, кто заплатит за обучение сына... Я отвечаю за свою семью, я плачу, и никто, кроме меня, этого не сделает, поэтому я еду туда, где зарабатываю", - сказал он.