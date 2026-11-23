Що відомо про учасницю та її виступ

47-річна Оксана Петрова приїхала на "Голос країни" з Харкова. Жінка працює викладачкою вокалу для дітей, але мріє й сама реалізуватися як співачка.

За словами учасниці, після 40 років вона почала по-новому сприймати життя, стала впевненішою в собі та відчула бажання спробувати власні сили на професійній сцені.

"Мені дуже хочеться зрозуміти для себе взагалі, як це бути артистом, співачкою", - зізналася Оксана перед виступом.

Для сліпих прослуховувань вона обрала композицію "Червоний мак", створену за допомогою штучного інтелекту. Але виступ не приніс їй місця в команді: жоден із тренерів не розвернув крісло.

Чому Пивоваров розкритикував вибір пісні

Співак не приховував свого невдоволення вибором пісні для виступу.

"Невже, Оксано, серед усіх найкрасивіших українських пісень, серед усіх пісень світу не знайшлося пісні, яка пасувала б вашому образу, яку створила людина, а не штучний інтелект?" - запитав співак.

Пивоваров наголосив, що в Україні є багато талановитих авторів, які створюють музику, тому закликав учасницю звертати увагу саме на їхню творчість.

Як Могилевська заступилася за учасницю

Наталія Могилевська не погодилася з різкою критикою колеги. Співачка звернула увагу на сміливість Оксани, яка у 47 років наважилася вийти на велику сцену та продемонструвати свій талант.

Судді "Голосу країни" (скриншот)

У відповідь Пивоваров запитав, у чому саме полягає крутість такого вибору. Могилевська пояснила, що подібна музика зараз популярна, і вона не вважає, що за її виконання потрібно засуджувати учасницю.

Тіна Кароль також прокоментувала виступ Оксани. Співачка пояснила, що композиція, створена штучним інтелектом, не була пристосована до живого виконання, а її мелодійна побудова не дозволила учасниці повною мірою розкрити свій голос.

Чим завершилася суперечка тренерів

Згодом Оксана пояснила, що свідомо обрала незвичну пісню, оскільки хотіла виконати щось енергійне та неординарне. Вона підтвердила, що знала про використання штучного інтелекту під час створення композиції.

Могилевська подякувала жінці за спробу «оживити» таку музику власним голосом.