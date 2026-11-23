Что известно об участнице и ее выступлении

47-летняя Оксана Петрова приехала на "Голос країни" из Харькова. Женщина работает преподавательницей вокала для детей, но мечтает и сама реализоваться как певица.

По словам участницы, после 40 лет она начала по-новому воспринимать жизнь, стала более уверенной в себе и испытала желание попробовать свои силы на профессиональной сцене.

"Мне очень хочется понять для себя вообще, как это быть артистом, певицей", - призналась Оксана перед выступлением.

Для слепых прослушиваний она выбрала композицию "Червоний мак", созданную с помощью искусственного интеллекта. Но выступление не принесло ей места в команде: ни один из тренеров не развернул кресло.

Почему Пивоваров раскритиковал выбор песни

Певец не скрывал своего недовольства выбором песни для выступления.

"Неужели, Оксана, среди всех самых красивых украинских песен, среди всех песен мира не нашлось песни, подходящей вашему образу, который создал человек, а не искусственный интеллект?" - спросил певец.

Пивоваров подчеркнул, что в Украине много талантливых авторов, которые создают музыку, поэтому призвал участницу обращать внимание именно на их творчество.

Как Могилевская вступилась за участницу

Наталья Могилевская не согласилась с резкой критикой коллеги. Певица обратила внимание на смелость Оксаны, которая в 47 лет решилась выйти на большую сцену и продемонстрировать свой талант.

Судьи "Голосу країни" (скриншот)

В ответ Пивоваров спросил, в чем конкретно заключается крутизна такового выбора. Могилевская объяснила, что подобная музыка сейчас популярна, и она не считает, что при ее исполнении нужно осуждать участницу.

Тина Кароль также прокомментировала выступление Оксаны. Певица объяснила, что композиция, созданная искусственным интеллектом, не была приспособлена к живому исполнению, а ее мелодичное построение не позволило участнице полностью раскрыть свой голос.

Чем завершился спор тренеров

Впоследствии Оксана объяснила, что сознательно выбрала необычную песню, поскольку хотела исполнить что-нибудь энергичное и неординарное. Она подтвердила, что знала об использовании искусственного интеллекта при создании композиции.

Могилевская поблагодарила женщину за попытку «оживить» такую музыку собственным голосом.