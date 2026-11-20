Чоловік Світлани Рижук повідомив про її смерть

Трагічною звісткою поділився її чоловік Віктор Верба на своїй сторінці у Facebook. Він присвятив дружині зворушливий допис, у якому згадав її як кохану людину, музу та найближчу подругу.

"Відлетіла моя кохана Світлана Рижук. Вона була цілим світом для мене", - написав чоловік.

Він зізнався, що Світлана була особливою людиною, яка вражала не лише красою, а й голосом, інтелектом та вмінням надихати інших.

"Її голос заворожував, її мова надихала, її краса чарувала, її інтелект дивував", - поділився Верба.

Чоловік також наголосив, що дружина була справжньою українкою та патріоткою, а для нього - людиною, яка доповнювала його в усьому.

За його словами, Світлана боролася до останнього, попри нестерпний біль і важкі випробування.

"Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили, українського слова і світлом, яким вона ділилася з тими, хто був з нею щирим", - написав він.

Віктор також розповів, що був поруч із коханою до останнього дня. Він згадав, що дружина залишалася спокійною, красивою та вдячною за прожите життя і роки, проведені разом.

Рижук з чоловіком (фото: facebook.com/victor.zhalnin)

Що відомо про хворобу Світлани Рижук

Про боротьбу з онкологічним захворюванням телеведуча відверто розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну в червні 2025 року. Діагноз їй поставили у 2024-му.

Тоді Світлана повідомила, що має рак молочної залози з метастазами в печінці та кістках. Лікування вона проходила в Німеччині, де отримувала хімієтерапію.

"У мене зараз онко молочної залози з метастазами в печінку й кістки", - розповіла ведуча.

За словами Рижук, лікарі в різних країнах по-різному пояснювали перспективи її захворювання. В Україні їй говорили, що з таким діагнозом можна жити довго і повноцінно, тоді як німецькі медики пояснили, що йдеться про хронічне захворювання, яке потребуватиме постійного лікування.

"Лікування і життя, лікування і життя. Це дає можливість довше прожити. Кажуть: 5-10 років - і я не розумію, що це за 5-10 років? Це мало чи багато?" - ділилася Світлана.

Вона розповідала, що проходила хімієтерапію раз на тиждень - загалом чотири процедури на місяць, після чого мала коротку перерву.

Попри лікування, телеведуча відзначала, що деякі побічні ефекти суттєво впливали на її повсякденне життя. Зокрема, вона відчувала сильну втому, мала оніміння кінчиків пальців рук і ніг, а також проблеми зі слизовими оболонками.

Окремо Світлана говорила про втрату волосся, яка стала для неї одним із найважчих емоційних випробувань.

"Це один із побічних ефектів. Найстрашніше - це волосся. Насправді це найстрашніше, що залишається після хімії", - зізнавалася вона.

Світлана Рижук (фото: facebook.com/victor.zhalnin)

Як Світлана розповіла про хворобу доньці

Подружжя мають донечку 2021 року народження.

Телеведуча не приховувала свого діагнозу від доньки та намагалася підготувати дитину до змін, які могли відбутися під час лікування.

Світлана пояснювала їй, що мамі доведеться лікуватися в Берліні та що через хімієтерапію вона може втратити волосся. Вона говорила з дитиною простою мовою та заздалегідь готувала її до цього.

Однак навіть після тривалих пояснень доньці було важко прийняти зміни.

Світлана Рижук з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

Біографія Світлани Рижук

Світлана Рижук - українська телеведуча, журналістка та модель. Вона народилася 10 червня 1986 року в Луцьку Волинської області. Навчалася у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на факультеті міжнародної журналістики.

Ще під час навчання Світлана почала працювати на місцевому телебаченні. Також займалася рекламними проєктами, брала участь у міжнародних молодіжних освітніх програмах і працювала ведучою різноманітних заходів у Луцьку, Львові, Києві та Харкові.

Окрім журналістики, Рижук цікавилася модельною справою. У 2002 році вона стала переможницею міжнародного конкурсу краси "Switezianka".

Широкій аудиторії Світлана найбільше запам'яталася завдяки роботі на "Новому каналі", де працювала з 2007 до 2013 року. Вона була ведучою прогнозу погоди, програми "Тв-Таблоїд" та популярного ранкового шоу "Підйом".

У березні 2014 року Світлана разом із Єгором Калейніковим повернулася до оновленого формату "Підйому". Останній ефір програми за її участю вийшов 27 червня 2014 року.

Після завершення телевізійної кар'єри Рижук працювала над власними проєктами, викладала риторику та відкрила школу публічних виступів.