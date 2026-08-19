"Президент планети Троєщина": весільна промова Денисенко отримала епічну пародію

Як спародіювали промову Денисенко

Аннета Барсівна відтворила саму стилістику гучного звернення Денисенко, але замість романтичних та пафосних титулів використала максимально приземлені й абсурдні образи.

Однією з головних фраз пародії стало звернення "президент з планети Троєщина" - очевидна відсилка до "президента планети Венера" з весільної промови акторки.

"Вирушаючи у подорож у Львів, я написала своєму чоловіку коротке ессе. Мій пане президенте планети Троєщина. Твоя королева у сукні-голубка вирушила у Львів. І підготувала тобі презентацію сніданку", - сказала на відео блогерка.

Блогерка обіграла не лише слова, а й саму манеру урочистого освідчення, довівши її до комедійного максимуму.

В коментарях підписники відреагували на відео-пародію.

"Найкраща"

"Ой, я не можу, сміюся"

"Я валяюсь".

Як відреагувала Денисенко

Наталка прокоментувала жарт у своїй новій новій "сторіс".

"Вважаю, що чоловіки заслуговують на компліменти, бо у Короля - Королева, у Президента - Перша леді, Богиня, а у супермена-супер-жінка", - сказала акторка.

Що саме сказала Денисенко на весіллі

Приводом для пародій стала промова Денисенко на її весіллі з манекенником Юрієм Ярошенком.

Звертаючись до коханого, акторка емоційно перерахувала одразу декілька незвичних "титулів".

"Король вікінгів. Пане президент планети Венера. Супермен мого серця", - казала акторка.

Саме цей момент швидко розлетівся соцмережами та став мемним. Користувачі почали цитувати звернення акторки, вигадувати власні варіанти, а тепер історія дійшла й до повноцінних пародій.

Нагадаємо, Денисенко та Ярошенко одружилися 8 серпня. Для акторки цей шлюб став другим, вона взяла прізвище свого обранця та вже отримала новий паспорт. Раніше вона була одружена з актором Андрієм Федінчиком, від якого має сина Андрія.