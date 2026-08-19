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Люди 19 серпня 2026, 18:36

"Президент планети Троєщина": весільна промова Денисенко отримала епічну пародію

Блогерка представила свою пародію на романтичне звернення
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Наталка Денисенко з чоловіком (фото: Instagram/Наталка Денисенко)
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Весільна промова Наталки Денисенко (Ярошенко), у якій вона назвала чоловіка "королем вікінгів" та "паном президентом планети Венера", продовжує жити окремим життям у соцмережах. Цього разу вона надихнула на пародію блогерку Аннету Барсівну, яка представила власну версію романтичного звернення.

Styler з посиланням на відео з Instagram блогерки, розповість, як вона обіграла слова акторки та чому її версія розсмішила користувачів мережі.

Як спародіювали промову Денисенко

Аннета Барсівна відтворила саму стилістику гучного звернення Денисенко, але замість романтичних та пафосних титулів використала максимально приземлені й абсурдні образи.

Однією з головних фраз пародії стало звернення "президент з планети Троєщина" - очевидна відсилка до "президента планети Венера" з весільної промови акторки.

"Вирушаючи у подорож у Львів, я написала своєму чоловіку коротке ессе. Мій пане президенте планети Троєщина. Твоя королева у сукні-голубка вирушила у Львів. І підготувала тобі презентацію сніданку", - сказала на відео блогерка.

Блогерка обіграла не лише слова, а й саму манеру урочистого освідчення, довівши її до комедійного максимуму.

В коментарях підписники відреагували на відео-пародію.

  • "Найкраща"
  • "Ой, я не можу, сміюся"
  • "Я валяюсь".

Як відреагувала Денисенко

Наталка прокоментувала жарт у своїй новій новій "сторіс".

"Вважаю, що чоловіки заслуговують на компліменти, бо у Короля - Королева, у Президента - Перша леді, Богиня, а у супермена-супер-жінка", - сказала акторка.

Що саме сказала Денисенко на весіллі

Приводом для пародій стала промова Денисенко на її весіллі з манекенником Юрієм Ярошенком.

Звертаючись до коханого, акторка емоційно перерахувала одразу декілька незвичних "титулів".

"Король вікінгів. Пане президент планети Венера. Супермен мого серця", - казала акторка.

Саме цей момент швидко розлетівся соцмережами та став мемним. Користувачі почали цитувати звернення акторки, вигадувати власні варіанти, а тепер історія дійшла й до повноцінних пародій.

Нагадаємо, Денисенко та Ярошенко одружилися 8 серпня. Для акторки цей шлюб став другим, вона взяла прізвище свого обранця та вже отримала новий паспорт. Раніше вона була одружена з актором Андрієм Федінчиком, від якого має сина Андрія.

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