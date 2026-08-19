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Главная Люди "Президент планеты Троещина": свадебная речь Денисенко получила эпическую пародию
Люди 19 августа 2026, 18:36

"Президент планеты Троещина": свадебная речь Денисенко получила эпическую пародию

Блоггерша представила свою пародию на романтическое обращение
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Наталка Денисенко с мужем (фото: Instagram/Наталка Денисенко)
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Свадебная речь Наталки Денисенко (Ярошенко), в которой она назвала мужа "королем викингов" и "господином президентом планеты Венера", продолжает жить отдельной жизнью в соцсетях. В этот раз она вдохновила на пародию блогершу Аннету Барсовну, представившую собственную версию романтического обращения.

Styler со ссылкой на видео из Instagram блогерши, расскажет, как она обыграла слова актрисы и почему ее версия рассмешила пользователей сети.

Как спародировали речь Денисенко

Аннета Барсовна воспроизвела стилистику громкого обращения Денисенко, но вместо романтических и пафосных титулов использовала максимально приземленные и абсурдные образы.

Одной из главных фраз пародии стало обращение "президент с планеты Троещина" - очевидная отсылка к "президенту планеты Венера" из свадебной речи актрисы.

"Отправляясь в путешествие во Львов, я написала своему мужу короткое эссе. Мой господин президент планеты Троещина. Твоя королева в платье-голубки отправилась во Львов. И подготовила тебе презентацию завтрака", - сказала на видео блоггер.

Блогерша обыграла не только слова, но и саму манеру торжественного признания, доведя ее до комедийного максимума.

В комментариях подписчики отреагировали на видео-пародию.

  • "Лучшая"
  • "Ой, я не могу, смеюсь"
  • "Я валяюсь".

Как отреагировала Денисенко

Наталка прокомментировала шутку своей новом "сторис".

"Считаю, что мужчины заслуживают комплиментов, потому что у Короля - Королева, у Президента - Первая леди, Богиня, а у супермена-супер-женщина", - сказала актриса.

Что именно сказала Денисенко на свадьбе

Поводом для пародий стала речь Денисенко на ее свадьбе с манекенщиком Юрием Ярошенко.

Обращаясь к любимому, актриса эмоционально перечислила сразу несколько необычных "титулов".

"Король викингов. Господин президент планеты Венера. Супермен моего сердца", - говорила актриса.

Именно этот момент быстро разлетелся соцсетями и стал мемным. Пользователи начали цитировать обращение актрисы, придумывать свои варианты, а теперь история дошла и до полноценных пародий.

Напомним, Денисенко и Ярошенко поженились 8 августа. Для актрисы этот брак стал вторым, она взяла фамилию своего избранника и уже получила новый паспорт. Ранее она была замужем за актером Андреем Фединчиком, от которого имеет сына Андрея.

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