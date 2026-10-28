Родина Степана Гіги відповіла на скандал із піснею "Вівтар" і прокоментувала конфлікт із FIЇNKA

FIЇNKA розповіла, чому їй заборонили виконувати "Вівтар"

Історія розпочалася після концерту пам'яті Степана Гіги, на якому FIЇNKA виконала власну версію його пісні "Вівтар". Виступ сподобався слухачам, а згодом прихильники почали просити співачку виконувати композицію і на її концертах.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка розповіла, що звернулася до родини покійного музиканта з проханням дозволити офіційний реліз пісні. За її словами, вона була готова виплачувати авторські відрахування та погодити всі необхідні умови.

Але, як стверджує FIЇNKA, представники родини повідомили, що випустити композицію вона зможе, а виконувати її на концертах не дозволили.

За словами співачки, родина пояснила відмову тим, що нібито подала до суду на Нікіту Кісельова, який також записав власну версію "Вівтаря". Артистку попередили, що в разі порушення домовленості вона теж може зіткнутися із судовим позовом.

"Тобто що мені не можна використовувати, бо на мене теж подадуть в суд", - розповіла FIЇNKA.

Співачка пояснила, що спочатку з повагою поставилася до прохання родини. Проте згодом помітила, що Кісельов продовжує виконувати пісню, випустив кліп і рекламує концерти з цією композицією.

FIЇNKA зізналася, що така ситуація викликала в неї нерозуміння, адже вона також хотіла виконувати пісню, яку регулярно просять заспівати її прихильники.

Реакція Нікіти Кісельова

Після розголосу на ситуацію відреагував Нікіта Кісельов. У Instagram артист опублікував пост, в якому заперечив інформацію про нібито судовий процес через виконання пісні "Вівтар".

За словами співака, він має всі необхідні документи, підписані з правовласником, а використання композиції офіційно погоджене.

Кісельов також зазначив, що реліз відбувся через лейбл, на якому Степан Гіга публікував свої пісні за життя. Увесь процес, як стверджує виконавець, супроводжувався комунікацією з юристами.

"Ми також перевірили інформацію щодо суду: за наявними в нас даними, станом на сьогодні судових проваджень щодо використання мною пісні "Вівтар" не відкрито і не може бути", - написав артист.

Він наголосив, що поважає творчу спадщину Степана Гіги та його родину, а також закликав не поширювати неперевірену інформацію.

Ніколас Карма підтримав FIЇNKA та розкрив подробиці власної історії

До обговорення долучився і Ніколас Карма, який виконав на концерті пам'яті Степана Гіги пісню "Достигають вишні".

За словами блогера, після виступу він захотів офіційно випустити власну версію композиції. Карма стверджує, що запропонував передавати всі авторські відрахування родині та авторам в обмін на дозвіл.

У своєму Instagram він розповів, що ще у травні йому зателефонувала Квітослава Гіга. За його словами, вона повідомила, що родині сподобалося виконання, однак із релізом доведеться зачекати. Причиною, як стверджує Карма, назвали судові питання з Нікітою Кісельовим.

У липні блогер повторно звернувся щодо дозволу, проте відповіді так і не отримав. Після заяв FIЇNKA та Кісельова Карма припустив, що його також могли ввести в оману.

"Після слів Фіїнки я зрозумів, що мене обманули так само", - написав він.

Блогер закликав не звинувачувати співачку в неправді, адже, за його словами, йому повідомляли аналогічну інформацію про суд.

Як родина Степана Гіги прокоментувала скандал

Після хвилі обговорень діти покійного музиканта, опублікували спільну заяву на офіційній Instagram-сторінці батька.

За словами родини, організацією концерту пам'яті в Києві займалися люди, які протягом багатьох років співпрацювали зі співаком. Саме організатори, вели переговори з виконавцями, їхніми менеджерами та погоджували умови участі.

Родина зазначила, що в той період переживала важку втрату та довірила організаційні питання знайомій команді.

"На жаль, уже після концерту з'ясувалося, що між очікуваннями окремих артистів і тим, про що повідомляли нам, є розбіжності. Для нас це також стало несподіванкою", - йдеться в заяві.

Діти артиста наголосили, що не мали наміру когось образити або знецінити працю музикантів, які долучилися до вшанування пам'яті їхнього батька.

"Ми відкриті до спокійного діалогу та цивілізованого вирішення всіх питань", - зазначили вони.

При цьому родина не уточнила, чи справді повідомляла FIЇNKA та Ніколасу Кармі про суд із Нікітою Кісельовим. Також у заяві не пояснили, звідки могла з'явитися інформація про нібито судовий процес.