Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+
Їхні історії руйнують стереотип про те, що після певного віку залишається лише спостерігати за молодшими.
Styler розповість історії про шістьох українців, які у зрілому віці досягли результатів, гідних Книги рекордів.
Леонід Станіславський - найстарший тенісист
Харків'янин Леонід Станіславський почав грати в теніс ще у 1954 році, а до офіційних турнірів долучився вже після 90 років.
2020 року Guinness World Records зафіксував його як найстаршого чоловіка, який брав участь в офіційних тенісних змаганнях - на той момент йому було 96 років і 210 днів.
Станіславський виступав на міжнародних ветеранських турнірах і навіть пропонував створити окрему категорію для тенісистів віком 90+.
Його історія стала прикладом того, що захоплення спортом можна зберігати протягом усього життя.
Надія Шаригіна - 93 роки і шпагат
Надія Шаригіна з Кам'янки-Бузької почала активно займатися розтяжкою вже після 60 років. Спочатку жінка виконувала нескладні вправи, а потім поступово збільшувала навантаження та працювала над гнучкістю.
За роки тренувань їй вдалося опанувати поздовжній шпагат, який вона продемонструвала у 93-річному віці. Вправу Шаригіна виконала під час офіційної фіксації рекорду перед експертами.
Після цього її досягнення внесли до Книги рекордів України як результат, встановлений людиною такого віку.
Юрій Василенко - скелелаз у 80 років
Киянин Юрій Василенко двічі встановлював рекорди України у скелелазінні - спочатку у 75 років, а згодом повторив своє досягнення у 80.
Для рекорду чоловікові потрібно було подолати вертикальну трасу зі штучним рельєфом та двома карнизами. Маршрут проходив на висоті, що відповідає четвертому поверху будівлі.
Василенко впорався зі складною трасою за 2 хвилини 38 секунд. Його результати офіційно внесли до Книги рекордів України.
Людмила Казанцева - хендлер у 72 роки
Жінка з Хмельницького прийшла до хендлінгу вже після виходу на пенсію. Перший раз вона поїхала на виставку зі своїм той-тер’єром Арнольдом приблизно у 70 років, хоча до цього не мала такого досвіду.
Згодом почала регулярно готувати собак до виставок, навчати їх правильно рухатися в рингу та стояти під час огляду суддями.
Разом зі своїми вихованцями Казанцева їздила на виставки в різні міста України та здобувала нагороди.
У 72 роки, у 2018 році, вона встановила рекорд України як хендлерка найповажнішого віку.
Борис Мельник - найстарший військовий доброволець
Чоловік із позивним "Друг Тихон" став найстаршим військовим добровольцем України, коли у 77 років його офіційно внесли до Книги рекордів України.
До лав добровольців чоловік долучився після початку війни на Донбасі, а на передовій виконував бойові завдання разом із молодшими побратимами. Він воював, зокрема, в районі Пісків, Старогнатівки та Авдіївки.
Мельник також відомий серед військових тим, що грав для побратимів на бандурі. Рекорд українця офіційно зафіксували 2018 року.
"Молода Гвардія" - пенсіонери у кіберспорті
Одеська команда "Молода Гвардія" складається з людей пенсійного віку, які захоплюються комп'ютерними іграми.
Учасники команди грали в Counter-Strike та зібралися разом, щоб офіційно зафіксувати свій віковий рекорд. Їх визнали найстаршою кіберспортивною командою України.
Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України, а сама команда стала незвичайним прикладом участі старшого покоління у сучасному кіберспорті.
Раніше ми розповідали про українських бабусь-пенсіонерок, які успішно підкорюють соцмережі і в своєму поважному віці вже стали справжніми зірками TikTok.