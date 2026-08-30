Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+

Леонід Станіславський - найстарший тенісист

Харків'янин Леонід Станіславський почав грати в теніс ще у 1954 році, а до офіційних турнірів долучився вже після 90 років.

2020 року Guinness World Records зафіксував його як найстаршого чоловіка, який брав участь в офіційних тенісних змаганнях - на той момент йому було 96 років і 210 днів.

Леонід Станіславський (скриншот)

Станіславський виступав на міжнародних ветеранських турнірах і навіть пропонував створити окрему категорію для тенісистів віком 90+.

Його історія стала прикладом того, що захоплення спортом можна зберігати протягом усього життя.

Надія Шаригіна - 93 роки і шпагат

Надія Шаригіна з Кам'янки-Бузької почала активно займатися розтяжкою вже після 60 років. Спочатку жінка виконувала нескладні вправи, а потім поступово збільшувала навантаження та працювала над гнучкістю.

За роки тренувань їй вдалося опанувати поздовжній шпагат, який вона продемонструвала у 93-річному віці. Вправу Шаригіна виконала під час офіційної фіксації рекорду перед експертами.

Надія Шаригіна (скриншот)

Після цього її досягнення внесли до Книги рекордів України як результат, встановлений людиною такого віку.

Юрій Василенко - скелелаз у 80 років

Киянин Юрій Василенко двічі встановлював рекорди України у скелелазінні - спочатку у 75 років, а згодом повторив своє досягнення у 80.

Для рекорду чоловікові потрібно було подолати вертикальну трасу зі штучним рельєфом та двома карнизами. Маршрут проходив на висоті, що відповідає четвертому поверху будівлі.

Юрій Василенко (скриншот)

Василенко впорався зі складною трасою за 2 хвилини 38 секунд. Його результати офіційно внесли до Книги рекордів України.

Людмила Казанцева - хендлер у 72 роки

Жінка з Хмельницького прийшла до хендлінгу вже після виходу на пенсію. Перший раз вона поїхала на виставку зі своїм той-тер’єром Арнольдом приблизно у 70 років, хоча до цього не мала такого досвіду.

Згодом почала регулярно готувати собак до виставок, навчати їх правильно рухатися в рингу та стояти під час огляду суддями.

Людмила Казанцева (скриншот)

Разом зі своїми вихованцями Казанцева їздила на виставки в різні міста України та здобувала нагороди.

У 72 роки, у 2018 році, вона встановила рекорд України як хендлерка найповажнішого віку.

Борис Мельник - найстарший військовий доброволець

Чоловік із позивним "Друг Тихон" став найстаршим військовим добровольцем України, коли у 77 років його офіційно внесли до Книги рекордів України.

До лав добровольців чоловік долучився після початку війни на Донбасі, а на передовій виконував бойові завдання разом із молодшими побратимами. Він воював, зокрема, в районі Пісків, Старогнатівки та Авдіївки.

Борис Мельник (скриншот)

Мельник також відомий серед військових тим, що грав для побратимів на бандурі. Рекорд українця офіційно зафіксували 2018 року.

"Молода Гвардія" - пенсіонери у кіберспорті

Одеська команда "Молода Гвардія" складається з людей пенсійного віку, які захоплюються комп'ютерними іграми.

Учасники команди грали в Counter-Strike та зібралися разом, щоб офіційно зафіксувати свій віковий рекорд. Їх визнали найстаршою кіберспортивною командою України.

Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України, а сама команда стала незвичайним прикладом участі старшого покоління у сучасному кіберспорті.