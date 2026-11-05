Тишкевич і Томусяк відверто розповіли про свій перший тиждень батьківства: "Вижили"

Що виявилося найважчим після народження сина

Своїми першими враженнями актори поділилися у спільному відео. На прохання оцінити перший тиждень батьківства Валентин відповів коротко й красномовно.

"Ми вижили", - сказав Валентин, а Катерина нервово засміялася.

За словами Тишкевич, вони розуміли, що після появи дитини спатимуть значно менше, але реальність виявилася набагато складнішою.

"Ми розуміли, що його стане суттєво менше, але ми не розуміли, що він зникне зовсім", - зізналася актриса.

Особливо напруженою для пари стала перша ніч у пологовому. Хоча поруч були медичні няні та помічники, молоді батьки ще не розуміли потреб малюка. До того ж Даніель лише звикав до життя поза маминим животом.

"Але через те, що малий адаптувався до світу поза животиком, і ми нічого про нього не знали, що він хоче, то в якийсь момент ми обидва злякались, переглянулися і подумали: а на що це ми підписалися? Невже тепер усе наше життя буде отаким", - пригадали Катерина і Валентин.

На щастя, наступна ніч минула спокійніше. Батьки вже краще розуміли сигнали сина, а сам малюк поводився значно тихіше. Подружжя з гумором додало, що з облаштуванням сну у власному ліжечку поки найкраще впорався їхній кіт Мурчик.

Хто з батьків більше хвилюється за малюка

Під час розмови актори також пожартували про те, хто з них виявився тривожнішим після народження дитини.

Валентин вважає, що більше переживає Катерина. Актриса спочатку не погодилася з такою оцінкою.

"Мені здавалося, що я така молодєчик", - зауважила вона.

Однак, чоловік жартома уточнив, що йдеться про "тривожний молодєчик".

Катерина пояснила, що до появи сина малювала собі значно страшніші сценарії материнства. Тому теперішні труднощі не здаються їй такими критичними, як вона очікувала.

"Я малювала собі таку тривожну катастрофу до народження сина, що наразі мені здається, що я така спокійна, врівноважена мама, бо я уявляла, що буду набагато більше тривожитися. Загально для мене батьківство зараз легше, ніж було в моїй катастрофічній тривожній уяві", - поділилася актриса.

Валентин також пригадав, що ще під час вагітності дружина часто переглядала у TikTok тривожні історії про батьківство. Його це дратувало, адже він намагався переконати Катерину, що їхній досвід буде зовсім іншим - "зовсім лайтово".

Чому Валентин швидше навчився доглядати за сином

У побутових питаннях молоді батьки теж уже помітили різницю. Наприклад, із підгузками Валентин упорався значно швидше за дружину.

"А Валік це робить з першого дня. Так майстерно", - похвалила чоловіка Катерина.

Однак у нього була певна перевага. Після кесаревого розтину актриса перші три дні не могла самостійно вставати й нахилятися над комодом. Тому Валентин раніше почав практикуватися з малюком, а в пологовому йому допомагали дитячі няні.

Згодом виявилося, що переодягання також дається чоловікові простіше. Катерина пояснила це особливостями дрібної моторики та власною реакцією на плач дитини.

"Дрібна моторика - це моя слабка сторона. А Валік дуже легко все змінює. Всі оці кофтиночки малесенькі. Манісюсічкі. Я коли починаю, то дитина починає плакати, в мене починають пульсувати судини в голові від того, що він плаче. І я просто кидаю", - зізналася вона.

Що найбільше тішить новоспечених батьків

Попри недосипання, хвилювання та необхідність опановувати нові навички, головне для подружжя - здоров'я сина. Для Катерини є ще одна важлива причина радіти: після пологів її самопочуття не погіршилося.

Актриса вже багато років стикається з хронічними головними болями й боялася, що вагітність і народження дитини посилять цю проблему. Вона також хвилювалася, чи зможе повноцінно піклуватися про малюка.

"Також найбільше щастя, що народження цього хлопчика не погіршило мій стан здоров'я, тому що є певні нюанси, я дуже хвилювалася, що інтенсивність головних болей погіршиться, я не зможу про нього дбати, буду поганою мамою. А об'єктивно я бачу, що все ок", - розповіла Тишкевич.

Окремо актори подякували своїм мамам за підтримку в перші дні після народження Даніеля. А наприкінці поділилися порадою для тих, хто лише готується стати батьками.

Катерина закликала відповідально підходити до підготовки до появи дитини й не розраховувати, що все обов'язково піде за планом.

"Підходьте до цього питання свідомо. Бо ми думали, що підходимо свідомо, але завжди є нюанси, де я бачу, що я провтикала", - сказала знаменитість.

Валентин зі свого боку порадив майбутнім батькам заздалегідь читати літературу про догляд за дітьми та батьківство.

Що ще відомо про подружжя акторів

Шлях Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка до сімейного життя розпочався з роботи. У 2014 році вони зустрілися на зйомках мелодрами "Безсмертник", де за сценарієм мали грати подружжя. Екранна історія поступово переросла в реальні почуття.

Спочатку актори просто придивлялися одне до одного. Під час першого знайомства режисер спеціально посадив їх поруч, щоб майбутнім екранним чоловікові й дружині було легше взаємодіяти. Згодом Катерина сама проявила ініціативу та запросила Валентина на побачення.

Проте, стосунки не відразу стали безхмарними. Після завершення спільної роботи актори на певний час припинили романтичні стосунки, але згодом зрозуміли, що хочуть бути разом, і знову зійшлися.

У 2017 році Валентин наважився на пропозицію руки та серця. Освідчення вийшло зовсім не таким урочистим, як можна було очікувати: Катерина саме їла шоколадку, яка розтанула від спеки, коли коханий опустився перед нею на одне коліно. При цьому обручку акторка обрала заздалегідь, хоча коли саме чоловік попросить її стати дружиною, не знала.

Офіційно закохані побралися 7 лютого 2019 року. До цього вони не поспішали оформлювати стосунки, адже й без штампа в паспорті почувалися повноцінною парою. Цікаво, що незадовго до весілля Катерина й Валентин знову зіграли закоханих у серіалі "Ніщо не трапляється двічі".

За роки разом подружжю довелося пройти й через непрості етапи. Катерина не приховувала, що вони переживали кризи після трьох і семи років стосунків. Серед причин були накопичені образи та невисловлене невдоволення одне одним. Втім, пара не стала замовчувати проблеми: допомогли відверті розмови, взаємна підтримка та вміння шукати компроміси.



Випробування, пов'язані зі здоров'ям акторки, також стали важливою частиною їхньої спільної історії. Катерина говорила, що складні періоди не зруйнували їхній союз, а допомогли краще зрозуміти цінність одне одного.