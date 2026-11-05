Тишкевич и Томусяк откровенно рассказали о своей первой неделе родительства: "Выжили"

Что оказалось самым трудным после рождения сына

Своими первыми впечатлениями актеры поделились в совместном видео. На просьбу оценить первую неделю отцовства Валентин ответил коротко и красноречиво.

"Мы выжили", - сказал Валентин, а Екатерина нервно засмеялась.

По словам Тишкевич, они понимали, что после появления ребенка будут спать гораздо меньше, но реальность оказалась гораздо сложнее.

"Мы понимали, что его станет значительно меньше, но мы не понимали, что он исчезнет совсем", - призналась актриса.

Особенно напряженной для пары стала первая ночь в роддоме. Хотя рядом были медицинские няни и помощники, молодые родители еще не понимали потребностей малыша. К тому же Даниэль только привыкал к жизни вне маминого живота.

"Но из-за того, что малыш адаптировался к миру вне животика, и мы ничего о нем не знали, что он хочет, то в какой-то момент мы оба испугались, переглянулись и подумали: а на что это мы подписались? Неужели теперь вся наша жизнь будет такой", - вспомнили Екатерина и Валентин.

К счастью, следующая ночь прошла более спокойно. Родители уже лучше понимали сигналы сына, а сам малыш вел себя гораздо тише. Супруги с юмором добавили, что с обустройством сна в собственной кроватке пока лучше справился их кот Мурчик.

Кто из родителей больше волнуется за малыша

Во время разговора актеры также пошутили о том, кто из них оказался тревожнее после рождения ребенка.

Валентин считает, что больше переживает Екатерина. Актриса поначалу не согласилась с такой оценкой.

"Мне казалось, что я такая "молодчик", - заметила она.

Однако, супруг в шутку уточнил, что речь идет о "тревожном молодчике".

Екатерина объяснила, что до появления сына рисовала себе гораздо более страшные сценарии материнства. Поэтому нынешние трудности не кажутся ей такими критическими, как она ожидала.

"Я рисовала себе такую тревожную катастрофу к рождению сына, что мне кажется, что я такая спокойная, уравновешенная мама, потому что я представляла, что буду гораздо больше тревожиться. Вообще для меня отцовство сейчас легче, чем было в моем катастрофическом тревожном воображении", - поделилась актриса.

Валентин также напомнил, что еще во время беременности жена часто пересматривала в TikTok тревожные истории об отцовстве. Его это раздражало, ведь он пытался убедить Екатерину, что их опыт будет совсем другим - "совсем лайтово".

Почему Валентин быстрее научился ухаживать за сыном

В бытовых вопросах молодые родители тоже заметили разницу. Например, с подгузниками Валентин справился гораздо быстрее жены.

"А Валик это делает с первого дня. Так мастерски", - похвалила мужа Екатерина.

Однако у него было определенное преимущество. После кесарева сечения актриса первые три дня не могла самостоятельно вставать и наклоняться над комодом. Поэтому Валентин раньше начал практиковаться с малышом, а в родильном ему помогали детские няни.

Впоследствии оказалось, что переодевание тоже дается мужчине попроще. Екатерина объяснила это особенностями мелкой моторики и собственной реакцией на плач ребенка.

"Мелкая моторика - это моя слабая сторона. А Валик очень легко все меняет. Все эти кофточки крошечные. Манисюсички. Я когда начинаю, то ребенок начинает плакать, у меня начинают пульсировать сосуды в голове от того, что он плачет. И я просто бросаю", - призналась она.

Что больше всего радует новоиспеченных родителей

Несмотря на недосыпание, волнение и необходимость овладевать новыми навыками, главное для супругов - здоровье сына. Для Екатерины еще одна важная причина радоваться: после родов ее самочувствие не ухудшилось.

Актриса уже много лет сталкивается с хроническими головными болями и боялась, что беременность и рождение ребенка усугубит эту проблему. Она также волновалась, сможет ли полноценно заботиться о малыше.

"Также самое большое счастье, что рождение этого мальчика не ухудшило мое состояние здоровья, потому что есть определенные нюансы, я очень волновалась, что интенсивность головных болей ухудшится, я не смогу о нем заботиться, буду плохой мамой. А объективно я вижу, что все ок", - рассказала она.

Отдельно актеры поблагодарили своих мам за поддержку в первые дни после рождения Даниэля. А в конце поделились советом для тех, кто готовится стать родителями.

Екатерина призвала ответственно подходить к подготовке к появлению ребенка и не рассчитывать на то, что все обязательно пойдет по плану.

"Подходите к этому вопросу сознательно. Мы думали, что подходим сознательно, но всегда есть нюансы, где я вижу, что я протыкала", - сказала знаменитость.

Валентин со своей стороны посоветовал будущим родителям заранее читать литературу об уходе за детьми и отцовстве.

Что еще известно о супругах актеров

Путь Екатерины Тишкевич и Валентина Томусяка к семейной жизни начался с работы. В 2014 году они встретились на съемках мелодрамы "Безсмертник", где по сценарию должны были играть супруги. Экранная история постепенно переросла в реальные чувства.

Поначалу актеры просто присматривались друг к другу. Во время первого знакомства режиссер специально усадил их рядом, чтобы будущим экранным мужу и жене было легче взаимодействовать. Впоследствии Екатерина сама проявила инициативу и пригласила Валентина на свидание.

Однако отношения не сразу стали безоблачными. После завершения совместной работы актеры на время прекратили романтические отношения, но впоследствии поняли, что хотят быть вместе, и снова сошлись.

В 2017 году Валентин решился на предложение руки и сердца. Признание получилось совсем не таким торжественным, как можно было ожидать: Екатерина ела шоколадку, которая растаяла от жары, когда возлюбленный опустился перед ней на одно колено. При этом обручальное кольцо актриса выбрала заранее, хотя когда именно муж попросит ее стать женой, не знала.

Официально влюбленные обручились 7 февраля 2019 года. До этого они не спешили оформлять отношения, ведь без штампа в паспорте чувствовали себя полноценной парой. Интересно, что незадолго до свадьбы Екатерина и Валентин снова сыграли влюбленных в сериале "Ничто не встречается дважды".

За годы вместе супругам пришлось пройти и через непростые этапы. Екатерина не скрывала, что они переживали кризис после трех и семи лет отношений. Среди причин были накопившиеся обиды и невысказанное недовольство друг другом. Впрочем, пара не стала умалчивать о проблеме: помогли откровенные разговоры, взаимная поддержка и умение искать компромиссы.



Испытания, связанные со здоровьем актрисы также стали важной частью их общей истории. Екатерина говорила, что сложные периоды не разрушили их альянс, а помогли лучше понять ценность друг друга.