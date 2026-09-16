Тренерка Аніта Луценко закрутила роман з іспанцем: хто її новий коханий і як він пов'язаний з Україною

Хто такий Фермін Егідо

Чоловіка на фото ідентифікують як Ферміна Егідо - іспанського керівника міжнародного проєкту OCEANMAN, який спеціалізується на змаганнях із плавання на відкритій воді.

Фермін Егідо (скриншот)

Егідо живе в Іспанії та є CEO OCEANMAN. Про його роль у проєкті свідчать і матеріали самої організації. Зокрема, 2025 року його представляли як CEO під час світового фіналу, а 2026-го він брав участь у презентації змагань OCEANMAN у Хіхоні.

OCEANMAN об'єднує спортсменів із різних країн і проводить міжнародні запливи на відкритій воді. Сам Егідо регулярно бере участь у заходах, пов'язаних із розвитком цього спортивного проєкту.

Його давно пов'язує з Україною спорт

Іспанець знайомий з українською спортивною спільнотою щонайменше кілька років. Ще 2021 року він давав інтерв'ю українському YouTube-каналу Andrew Xmass, де говорив про розвиток OCEANMAN та українських плавців.

Тоді Егідо називав українських спортсменів фактично представниками своєї країни за кордоном і говорив про важливість розвитку спільноти плавців.

Після початку повномасштабного вторгнення зв'язок із українським напрямком не припинився. Егідо публічно згадував про проведення змагань в Україні та висловлював підтримку спортсменам, організаторам і волонтерам.

"Ми ніколи не забудемо всіх плавців, які віддали свої життя, захищаючи нашу свободу. Слава Україні", - писав він в дописі на своєму акаунті у LinkedIn.

Допис Ферміна Едіго (скриншот)

Луценко не називала його своїм бойфрендом

Інтерес до Ферміна Егідо виник після того, як Аніта Луценко показала їх разом у своїх Instagram-"сторіз".

На чорно-білих фотографіях чоловік обіймає тренерку, а на іншому кадрі вони разом дивляться на панораму Києва. Луценко також стежить за особистою сторінкою Егідо та акаунтом OCEANMAN

Аніта Луценко та Фермін Едіго (фото: іnstagram.com/anitasporty)

Водночас сама Аніта поки не підтверджувала публічно, що вони перебувають у романтичних стосунках.

Що відомо про попередні стосунки тренерки

До появи нового коханого в житті Аніти Луценко поруч із нею багато років був Олександр Лозовцов. Їхні стосунки розпочалися ще 2013 року, а вже 2016-го пара стала батьками - у них народилася донька Мія. При цьому офіційно подружжям вони не були.

Про завершення цих стосунків Луценко розповіла публічно лише наприкінці 2025 року. За словами тренерки, на момент її зізнання вони вже певний час не були разом. Розставання, як пояснювала Аніта, не супроводжувалося зрадами чи гучними скандалами - вона просто зрозуміла, що її почуття до партнера змінилися.

Попри розрив, Луценко продовжує підтримувати зв'язок із Лозовцовим як із батьком їхньої доньки. Саме після цього періоду в особистому житті тренерки, ймовірніше за все, з'явився новий чоловік - іспанець Фермін Егідо, якого вона вперше показала підписникам у романтичних кадрах.