Улюблена страва принца Гаррі: Меган Маркл розкрила кулінарний секрет родини

Меган зізналася, що вдома їй буває складно догодити всім. Принц Гаррі обожнює м'ясо з картоплею та густим вершковим соусом. Сама ж герцогиня віддає перевагу значно легшим стравам, серед яких риба, м'ясо на грилі та цитрусові.

Участь дітей у приготуванні їжі

Маленькі діти подружжя також беруть активну участь у кухонних справах. Арчі та Лілібет часто допомагають мамі готувати вечерю. Меган зазначила, що малюки мають просто чудовий апетит і зовсім не перебирають продуктами.

Судді кулінарного шоу були приємно здивовані тим фактом, що королівські діти із величезним задоволенням їдять брюссельську капусту. Цей корисний овоч зазвичай викликає обурення у більшості малюків.

Романтичний момент на зйомках

Під час запису програми стався дуже зворушливий момент. Принц Гаррі зателефонував дружині прямо на знімальний майданчик.

Меган ніжно назвала його своїм коханим і пошкодувала, що він не може скуштувати фантастичні страви конкурсантів. Чоловік жартома перепросив за турботу, після чого герцогиня назвала його справжнім чарівником.

Цей епізод знімали у квітні під час приватної поїздки пари до Австралії. Останнім часом Меган Маркл дуже активно розвиває свій кулінарний бренд.

Вона випускає преміальні продукти харчування та знімається у власних проєктах на платформі Netflix, ділячись порадами щодо кулінарії та правильного прийому гостей.