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Люди 31 липня 2026, 12:58

Улюблена страва принца Гаррі: Меган Маркл розкрила кулінарний секрет родини

Чим харчується родина принца Гаррі
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Яку страву любить принц Гаррі (фото: Getty Images)
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Герцогиня Сассекська стала запрошеною суддею на популярному проєкті MasterChef Австралія. Під час ефіру Меган Маркл поділилася подробицями домашнього меню їхньої родини. За її словами, попри переїзд до Каліфорнії, молодший син короля Чарльза залишається вірним традиційній британській їжі.

Що саме обожнює Гаррі, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Меган зізналася, що вдома їй буває складно догодити всім. Принц Гаррі обожнює м'ясо з картоплею та густим вершковим соусом. Сама ж герцогиня віддає перевагу значно легшим стравам, серед яких риба, м'ясо на грилі та цитрусові.

Участь дітей у приготуванні їжі

Маленькі діти подружжя також беруть активну участь у кухонних справах. Арчі та Лілібет часто допомагають мамі готувати вечерю. Меган зазначила, що малюки мають просто чудовий апетит і зовсім не перебирають продуктами.

Судді кулінарного шоу були приємно здивовані тим фактом, що королівські діти із величезним задоволенням їдять брюссельську капусту. Цей корисний овоч зазвичай викликає обурення у більшості малюків.

Романтичний момент на зйомках

Під час запису програми стався дуже зворушливий момент. Принц Гаррі зателефонував дружині прямо на знімальний майданчик.

Меган ніжно назвала його своїм коханим і пошкодувала, що він не може скуштувати фантастичні страви конкурсантів. Чоловік жартома перепросив за турботу, після чого герцогиня назвала його справжнім чарівником.

Цей епізод знімали у квітні під час приватної поїздки пари до Австралії. Останнім часом Меган Маркл дуже активно розвиває свій кулінарний бренд.

Вона випускає преміальні продукти харчування та знімається у власних проєктах на платформі Netflix, ділячись порадами щодо кулінарії та правильного прийому гостей.

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