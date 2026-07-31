Любимое блюдо принца Гарри: Меган Маркл раскрыла кулинарный секрет семьи

Меган призналась, что дома ей бывает сложно угодить всем. Принц Гарри обожает мясо с картофелем и густым сливочным соусом. Сама же герцогиня предпочитает гораздо более легкие блюда, среди которых рыба, мясо на гриле и цитрусовые.

Участие детей в приготовлении пищи

Маленькие дети супругов также активно участвуют в кухонных делах. Арчи и Лилибет часто помогают маме готовить ужин. Меган отметила, что у малышей просто отличный аппетит и они совсем не перебирают продуктами.

Судьи кулинарного шоу были удивлены тем фактом, что королевские дети с огромным удовольствием едят брюссельскую капусту. Этот полезный овощ обычно вызывает негодование у большинства малышей.

Романтический момент на съемках

Во время записи программы произошел очень трогательный момент. Принц Гарри позвонил жене прямо на съемочную площадку.

Меган нежно назвала его своим любимым и пожалела, что он не может отведать фантастические блюда конкурсантов. Муж в шутку извинился за заботу, после чего герцогиня назвала его настоящим волшебником.

Этот эпизод снимали в апреле во время личной поездки пара в Австралию. В последнее время Меган Маркл активно развивает свой кулинарный бренд.

Она выпускает премиальные продукты питания и снимается в своих проектах на платформе Netflix, делясь советами по кулинарии и правильному приему гостей.