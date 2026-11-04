Від першого пострілу до власного шеврона: як у військових підрозділах приймають новачків

Як проходить посвята в гармаші

Одним із яскравих прикладів стала посвята в гармаші у 26-й артилерійській бригаді. Її проходять і курсанти, і бійці на передовій.

Ритуал починається з першого пострілу. Після нього побратими обмазують новачкові обличчя сажею як символ бойового хрещення та урочисто вітають у складі розрахунку гармати.

"Стороннім це може здаватися простим ритуалом, але для гармашів це момент, коли людина по-справжньому стає частиною братерства, а ритуал зв’язує між собою покоління артилеристів", - пояснює Гурневич.

Посвята позначає перехід: військовий стає частиною спільноти, переймає її правила, символи й традиції.

Кому вручають "Бойового шершня"

Інша цікава традиція сформувалася у 116-й бригаді територіальної оборони. Як згадала Гурневич, посвята в козаки з’явилася у 2022 році в одному батальйоні, а згодом поширилася на всю бригаду.

Після підготовки та адаптації новобранцям вручають шеврон "Бойовий шершень".

"Його вручають лише тим, хто пройшов увесь шлях і довів готовність служити в строю", - зазначає керівниця проєкту.

Посвяти та порядок вручення відзнак у цих прикладах - традиції конкретних підрозділів.

Що розповідають прапори та нарукавні знаки

Військова символіка також пов’язує сучасні підрозділи з історією. Успадковані образи отримують нові значення завдяки самим військовим.

Наприклад, прапор 72-ї бригади імені Чорних Запорожців наслідує стяг Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР. Його створили у 2018-2019 роках волонтери проєкту "Нове військо".

На чорному полотнищі зображені "Адамова голова" та перехрещені козацькі шаблі, а на звороті - девіз "Україна або смерть". На стрічках прапора зазначені назви Амвросіївки, Волновахи, Авдіївки та Світлодарська, які вже розповідають про сучасну історію бригади.

Інший приклад - неофіційний нарукавний знак 2-го батальйону 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу, датований 2023 роком. На ньому білий заєць із закривавленими зубами тримає кульку із Залізним хрестом "За Зимовий похід і бої".

"Жарт тут не знецінює традицію, а переносить її на мову, яка зрозуміла самим бійцям", - коментує Гурневич.

Вона наголошує, що військові звичаї не лише успадковують: частина з них виникає вже під час нинішньої війни, поширюється між людьми та стає частиною життя підрозділів.

Що відомо про "Путівник мілітарними традиціями"

"Путівник мілітарними традиціями" - безкоштовне цифрове видання, яке створили проєкти "Гальт" і "Витоки". Воно розповідає про історію українського воїнства та сучасну військову культуру: повсякдення, символіку, позивні, ритуали, ветеранський досвід і вшанування загиблих.

Над путівником працювали 30 експертів, серед яких історики, етнографи, антропологи та люди з військовим досвідом. Близько 30 сучасних підрозділів ЗСУ поділилися власними традиціями й пояснили їхнє значення. Партнерами видання стали "Локальна історія", мілітарна спільнота D3 TEAM та Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Автори планують доповнювати путівник: наприкінці є форма, через яку можна розповісти про традиції, що не потрапили до першої версії. Окремо "Гальт" і "Витоки" підготували практичний порадник із запровадження традицій у сучасних військових підрозділах.