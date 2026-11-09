Від підтакування до пунктуальності: українська вчителька розповіла про незвичні правила життя в Японії

Чому японське "так" не завжди означає згоду

За словами Катерини Філенко, у японському спілкуванні є традиція підтакування. Людина може реагувати на слова співрозмовника короткими ствердними відповідями, демонструючи, що стежить за розмовою та розуміє почуте.

Однак не варто автоматично сприймати таку реакцію як підтвердження того, що співрозмовник поділяє вашу думку або погоджується з пропозицією.

"Я б сказала, що в Японії існує традиція "підтакування". Вони так роблять, щоб показати, що тебе слухають. Але чи справді вони згодні з тим, що ви говорите? З цим треба бути обачним", - розповіла викладачка.

Тому під час розмови важливо звертати увагу не лише на окремі слова, а й на загальний контекст. Особливо це стосується ділового спілкування, коли від відповіді людини можуть залежати домовленості та подальші рішення.

Які японські слова легко переплутати

Ще одна складність для іноземців - слова, які звучать однаково або дуже схоже, але мають різні значення. У таких випадках важливими стають контекст, вимова та інтонація.

Hashi (はし) - може означати палички для їжі або міст. Значення залежить від контексту та вимови.

- може означати палички для їжі або міст. Значення залежить від контексту та вимови. Ame (あめ) - залежно від наголосу та значення може означати дощ або солодощі.

- залежно від наголосу та значення може означати дощ або солодощі. Oto (おと) - звук, тоді як otto (おっと) означає чоловіка в шлюбі.

- звук, тоді як означає чоловіка в шлюбі. Fukushuu (ふくしゅう) - може означати повторення матеріалу або помсту. У цих слів різне написання ієрогліфами.

За словами викладачки, навіть якщо іноземець припуститься помилки, це не обов'язково стане проблемою: японці не очікують від людей, які лише вивчають мову, досконалого володіння нею.

"Щодо японських слів, то оскільки ми іноземці, за моїм суб'єктивним враженням - вони не очікують від нас багато", - розповіла Катерина.

Водночас вона радить враховувати ситуацію, у якій відбувається розмова. Адже дружнє спілкування та ділова зустріч можуть передбачати різні мовні й комунікативні нюанси.

Чому в Японії не варто запізнюватися

Особливості спілкування починаються ще до першої розмови. Під час навчальної поїздки до Японії Катерину та інших учасників постійно попереджали про важливість пунктуальності.

За словами викладачки, там краще приходити не просто вчасно, а приблизно за п'ять хвилин до призначеної зустрічі. Навіть невелике запізнення може вплинути на перше враження про людину.

"Ми можемо запізнюватися в Україні, але для японців краще приходити вчасно, за 5 хвилин до початку. Ще до першого сказаного слова ви вже можете скласти про себе враження", - пояснила вчителька.

Вона також звернула увагу на повагу до особистого простору. У громадських місцях японці дотримуються певних правил поведінки: зокрема, не їдять на ходу та не сидять на землі чи сходах.

Де в Японії можна палити та чому на вулицях немає смітників

Ще одна помітна відмінність, яку Катерина помітила під час подорожі, стосується куріння. За її спостереженнями, у громадських місцях і на вулицях не палять, крім спеціально відведених для цього зон.

Також викладачку вразила чистота японських міст. За її словами, там діє принцип залишати після себе місце чистим або навіть робити його чистішим, щоб ним могли комфортно скористатися інші люди.

"У них діє правило - залишити після себе чистоту або зробити ще чистіше, щоб після тебе теж могли скористатися. Це діє усюди - в парку, у вбиральні, у кафе. Ну і так, в них на вулиці немає смітників", - розповіла вчителька про свої враження від поїздки в Японію.

При цьому на японських вулицях немає звичних для українців смітників. Тому туристам варто бути готовими до того, що сміття доведеться забирати із собою, а не залишати в громадському просторі.

Катерина також розповіла про випадок, коли забула пакет із покупками в магазині. Коли вона повернулася приблизно через 15 хвилин, речі залишалися на тому самому місці.

Чому японці так суворо дотримуються правил

На думку викладачки, японську дисципліну не варто пояснювати лише ввічливістю чи вихованістю. Значна частина правил пов'язана з безпекою.

Японія регулярно стикається із землетрусами, цунамі та аномальною спекою. Тому правила поведінки в метро, громадських місцях та інших просторах можуть допомогти уникнути небезпеки й не наражати на неї інших.

Під час поїздки Катерина сама стала свідком землетрусу в Кумамото. У місці, де проживали учасники делегації, були каски та інформаційні буклети з інструкціями на випадок надзвичайних ситуацій. Їм також рекомендували мати певну суму готівки, адже після землетрусу зв'язок може не працювати, а гроші знадобляться для купівлі їжі чи повернення додому.