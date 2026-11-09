От поддакивания до пунктуальности: украинская учительница рассказала о необычных правилах жизни в Японии

Почему японское "да" не всегда означает согласие

По словам Катерины Филенко, в японском общении есть традиция поддакивания. Человек может реагировать на слова собеседника краткими утвердительными ответами, демонстрируя, что следит за разговором и понимает услышанное.

Однако не следует автоматически воспринимать такую реакцию как подтверждение того, что собеседник разделяет ваше мнение или согласен с предложением.

"Я бы сказала, что в Японии существует традиция "поддакивания". Они так делают, чтобы показать, что тебя слушают. Но действительно ли они согласны с тем, что вы говорите? С этим надо быть осторожным", - рассказала преподавательница.

Поэтому при разговоре важно обращать внимание не только на отдельные слова, но и на общий контекст. Особенно это касается делового общения, когда от ответа человека могут зависеть договоренности и решения.

Какие японские слова легко перепутать

Еще одна сложность для иностранцев - слова, которые звучат одинаково или очень похоже, но имеют разные значения. В таких случаях важным становится контекст, произношение и интонация.

Hashi (はし) - может означать палочки для еды или мост. Значение зависит от контекста и произношения.

- может означать палочки для еды или мост. Значение зависит от контекста и произношения. Ame (あめ) - зависит от ударения и значения может означать дождь или сладости.

- зависит от ударения и значения может означать дождь или сладости. Oto (おと) - звук, тогда как otto (おっと) означает супруг в браке.

- звук, тогда как означает супруг в браке. Fukushuu (ふくしゅう) - может означать повторение материала или месть. У этих слов разное написание иероглифами.

По словам преподавательницы, даже если иностранец допустит ошибку, это не обязательно станет проблемой: японцы не ожидают от людей, только изучающих язык, совершенного владения им.

"Что касается японских слов, то поскольку мы иностранцы, по моему субъективному впечатлению - они не ожидают от нас много", - рассказала Катерина.

В то же время, она советует учитывать ситуацию, в которой происходит разговор. Ведь дружеское общение и деловая встреча могут предусматривать разные языковые и коммуникативные нюансы.

Почему в Японии не стоит опаздывать

Особенности общения начинаются еще до первого разговора. Во время учебной поездки в Японию Катерина и другие участники постоянно предупреждали о важности пунктуальности.

По словам преподавательницы, там лучше приходить не просто вовремя, а примерно за пять минут до назначенной встречи. Даже небольшое опоздание может повлиять на первое впечатление о человеке.

"Мы можем опаздывать в Украине, но для японцев лучше приходить вовремя, за 5 минут до начала. Еще до первого сказанного слова вы уже можете произвести о себе впечатление", - обьяснила учительница.

Она также обратила внимание на уважение личного пространства. В общественных местах японцы соблюдают определенные правила поведения: в частности, не едят на ходу и не сидят на земле или лестнице.

Где в Японии можно курить и почему на улицах нет свалок

Еще одно заметное отличие, которое Екатерина заметила во время путешествия, касается курения. По ее наблюдениям, в общественных местах и на улицах не курят, кроме специально отведенных для этого зон.

Также преподавательницу поразила чистота японских городов. По ее словам, там действует принцип оставлять после себя место чистым или даже делать его чище, чтобы им могли комфортно воспользоваться другие люди.

"У них действует правило - оставить после себя чистоту или сделать еще чище, чтобы после тебя тоже могли воспользоваться. Это действует везде - в парке, в туалете, в кафе. Ну и да, у них на улице нет мусорников", - рассказала учительница о своих впечатлениях от поездки в Японию.

При этом на японских улицах нет привычных для украинцев мусорников. Поэтому туристам следует быть готовыми к тому, что мусор придется уносить с собой, а не оставлять в общественном пространстве.

Екатерина также рассказала о случае, когда забыла пакет с покупками в магазине. Когда она вернулась примерно через 15 минут, вещи оставались на том же месте.

Почему японцы так строго придерживаются правил

По мнению преподавательницы, японскую дисциплину не следует объяснять только вежливостью или воспитанностью. Значительная часть правил связана с безопасностью.

Япония регулярно сталкивается с землетрясениями, цунами и аномальной жарой. Поэтому правила поведения в метро, общественных местах и других пространствах могут помочь избежать опасности и не подвергать ее другим.

Во время поездки Катерина сама стала свидетелем землетрясения в Кумамото. В месте, где проживали участники делегации, находились каски и информационные буклеты с инструкциями на случай чрезвычайных ситуаций. Им также рекомендовали иметь определенную сумму наличных денег, ведь после землетрясения связь может не работать, а деньги понадобятся для покупки еды или возвращения домой.