Віддалено і за 30 тисяч на місяць: українці розповіли, чи існує така робота насправді

Ким працюють віддалено

Перші відповіді прийшли швидко і одразу стало зрозуміло, що такі люди дійсно існують. Але майже кожна історія містила одне "але".

"Звичайно. Працюю як influencer marketing manager, графік вільний, але роботи овербагато. Заробляю набагато більше 30 тисяч", - пише одна з учасниць обговорень.

Вільний графік не завжди гарантує мало роботи, це один з головних міфів про дистанційну зайнятість. Насправді межа між робочим і особистим часом розмивається, тому багато хто, кому вдається працювати віддалено, знає це не з чуток.

Ще одна користувачка розповіла, що таких "дистанційок" у неї аж дві.

"Існую, маю 2 віддалені. На закордонний ринок - б'юті та інші сфери - створюю візуал, монтую відео. Подобається", - каже вона.

Робота на закордонний ринок це один з найпопулярніших способів заробляти більше не виходячи з дому. Різні курси валют роблять своє, навіть звичайний контент-мейкер може заробляти значно більше, аніж його колега що працює на українського клієнта.

Віддалено - не означає вільно

Один з найпоширеніших стереотипів про дистанційну роботу, що це легко і комфортно. Реальність часто інша.

А ось логістка заробляє більше за 30 тисяч, але без вихідних.

"Існую, якраз десь 30к+, працюю фактично 24/7, бо я логіст по Україні і треба бути на "альо". Легше було б займатися чимось іншим і заробляти більше і мати більше вільного часу. Але як є", - розповідає вона.

Логістика це одна з тих сфер де дистанційний формат не рятує від постійної доступності. Телефон завжди поруч, повідомлення приходять у будь-який час, а ноутбук став частиною інтер'єру. Технічно ти вдома. Фактично - завжди на роботі.

Ще одна учасниця не розкрила деталей але натякнула що автоматизація вирішує все.

"Будую систему, яка автоматично формує звіти. Дохід в рази вищий", - написала вона.

Автоматизація рутинних процесів це тренд, який дає можливість заробляти більше без пропорційного збільшення робочих годин. Ті ,хто навчились будувати такі системи, дійсно виграють. Але до цього теж треба дійти.

Коли все складніше, ніж здається

Не всі відповіді були оптимістичними. Найбільше зачепила історія маркетологині з дитиною, бо в ній впізнають себе дуже багато жінок.

"Як завагітніла - пішла на ремоут, отримувала близько тисячі доларів. Як народила - вийшла на пів ставки і тепер, щоб отримувати таку ж суму, ще веду два акаунти в інсті. Важко, хочеться одну нормальну роботу з нормальною зарплатою... Але розумію, що з дитиною можу не потягнути вникати в нове", - пише авторка коментаря.

За цією історією стоїть реальність з якою стикаються тисячі українських жінок після декрету. Повернутись на повну ставку складно, особливо коли дитина мала. Але і на пів ставки не вижити. Тому з'являються другий акаунт, третя "підробітка", п'ятий клієнт.

Ну і поки всі серйозно обговорювали графіки і зарплати один коментар розрядив атмосферу.

"Я думав фінансовий моніторинг трохи по іншому працює", - пожартував коментатор.

А ви знали, скільки заробляють дистанційно? Діліться цікавими історіями з друзями.