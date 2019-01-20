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Алла Пугачева поздравила с днем рождения свою главную "соперницу"

STYLERПерсона    20.01.2019 - 15:10
Алла Пугачева поздравила с днем рождения свою главную "соперницу"
Алла Пугачева (фото: facebook/com/ZhurnalLiza)

Артистка не первый год поздравляет Аллегрову в своем Instagram

Известная российская исполнительница, "Примадонна" советской эстрады Алла Пугачева, которая недавно анонсировала сольный концерт, поздравила российскую "императрицу" Ирину Аллегрову с днем рождения. Оригинальное поздравление звезда российской эстрады опубликовала в своем профиле в Instagram.

Известная российская артистка написала под совместным снимком странную подпись: " Ириша, с Днем рождения! Пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь".

Алла Пугачева поздравила с днем рождения свою главную &quot;соперницу&quot;

Скриншот поста аккаунта instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева поздравила с днем рождения свою главную &quot;соперницу&quot;

Алла Пугачева и Ирина Аллегрова (фото: instagram.com/alla_orfey)

Фанаты отметили, что по слухам Алла Пугачева и Ирина Аллегрова всегда находились в соперничестве, так как являлись одинаково сильными певицами для одной и той же аудитории. Правда, сами звезды эту информацию отрицают. Аллегрова в одном из интервью подчеркнула, что никогда не ссорилась с Пугачевой и не пыталась с ней "тягаться".

"Когда мне начинали задавать вопросы по поводу какого-то соперничества, отшучивалась, говоря, что мне интересно быть первой после Аллы Борисовны, которая давно вне конкуренции", – пояснила звезда.

Интересно и то, что Алла Борисовна и ранее поздравляла Аллегрову в своем Instagram. В 2017 она опубликовала не менее оригинальное поздравление.

"С днем рождения Ирочка! Оставайся всегда неуемной и нестареющей ДИВОЙ", – написала она.

Алла Пугачева поздравила с днем рождения свою главную &quot;соперницу&quot;

Скриншот поста аккаунта instagram.com/alla_orfey

Напомним, что у Аллы Пугачевой случился приступ на шоу.

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