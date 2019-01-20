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Алла Пугачова привітала з днем народження свою головну "суперницю"

STYLERПерсона    20.01.2019 - 15:10
Алла Пугачова привітала з днем народження свою головну "суперницю"
Алла Пугачова (фото: facebook/com/ZhurnalLiza)

Артистка не перший рік вітає Аллегрову в своєму Instagram

Відома російська виконавиця, "Примадонна" радянської естради Алла Пугачова, яка нещодавно анонсувала сольний концерт, привітала російську "імператрицю" Ірину Алегрову з днем народження. Оригінальне привітання зірка російської естради опублікувала у своєму профілі в Instagram.

Відома російська артистка написала під спільним знімком дивну підпис: "Іріша, з Днем народження! Нехай ніхто і ніщо не затьмарює твоє життя".

Алла Пугачова привітала з днем народження свою головну &quot;суперницю&quot;

Скріншот поста облікового запису instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова привітала з днем народження свою головну &quot;суперницю&quot;

Алла Пугачова і Ірина Аллегрова (фото: instagram.com/alla_orfey)

Фанати відзначили, що за чутками Алла Пугачова і Ірина Аллегрова завжди знаходилися в суперництві, так як були однаково сильними співачками для однієї і тієї ж аудиторії. Правда, самі зірки цю інформацію заперечують. Аллегрова в одному з інтерв'ю підкреслила, що ніколи не сварилася з Пугачовою і не намагалася з нею "тягатися".

"Коли мені починали ставити питання з приводу якогось суперництва, жартувала, кажучи, що мені цікаво бути першою після Алли Борисівни, яка давно поза конкуренцією", – пояснила зірка.

Цікаво і те, що Алла Борисівна і раніше вітала Аллегрову в своєму Instagram. У 2017 вона опублікувала не менш оригінальне привітання.

"З днем народження Ірочка! Залишайся завжди невгамовною і нестаріючою ДІВОЮ", – написала вона.

Алла Пугачова привітала з днем народження свою головну &quot;суперницю&quot;

Скріншот поста облікового запису instagram.com/alla_orfey

Нагадаємо, що у Алли Пугачової стався напад на шоу.

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