Ани Лорак хотят мужские глянцы: предлагают бешеные деньги за фото в стиле ню

Отметим, что недавно у звезды вышла песня под названием "Раздетая". Поэтому ведущие радио не смогли обойти стороной провокационное название этой композиции.

Каролина рассказала, что название "Раздетая" подразумевает состояние ее души. В частности, этот "саундтрек лета посвящен любви на расстоянии".

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Также она заявила, что различные мужские издания регулярно предлагают ей раздеться для них в прямом смысле слова.

"Периодически обращаются всевозможные издания. Даже какие-то деньги предлагали. Предлагают тысяч 500 рублей (около 187 тыс. грн), даже миллион. Миллион - это значит hot", - сказала артистка.

При этом скромная певица, которая соблюдает правила приличия, подчеркнула, что не рассматривает подобные предложения.