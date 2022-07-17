Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно поженились: история любви звезд

Знаменитости получили разрешение на брак 16 июля в округе Кларк (штат Невада, США), о чем свидетельствуют судебные протоколы.

Так, лицензия была выдана 49-летнему Бенджамину Гизе Аффлеку и 52-летней Дженнифер Лопес, которая также известна как Дженнифер Аффлек.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес стали мужем и женой (фото: instagram.com/bennifer1.0)

Между тем стоит отметить, что ранее в прессе была распространена информация, что Аффлек хотел второй раз сделать Лопес предложение именно на день рождения певицы, то есть 24 июля (2021 года), а пара планирует заключить брак до конца года.

Источник издания TMZ подтверждает, что актер и артистка действительно были женаты ... и лицензия - это сигнал, что теперь они муж и жена.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе в апреле и марте 2022 (фото: instagram.com/bennifer1.0)

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Отмечается, что ранее в этом году Джей Ло замечали с обручальным кольцом, когда певица покупала мебель со своей 14-летней дочерью Эммой.

Вскоре после этого Дженнифер в видеообращении в сети поделилась этой новостью со своими поклонниками.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили отношения спустя 17 лет (фото: instagram.com/jlo)

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые обручились в конце 2002 года, но отменили отношения в 2004 году. У них обоих были отношения с другими, в том числе браки и дети...

Так, Бен до встречи с Джей Ло несколько лет встречался с актрисой Гвинет Пэлтроу, также был женат на актрисаеДженнифер Гарнер (у пары родились трое детей), и потом - с продюсером Линдси Шукус.

Дженнифер была за мужем за официантом-кубинцем Охани Ноа, потом за Крисом Джаддом, за певцом Марком Энтони (с ним у пары родилась двойня - сын Макса и дочь Эмми), встречалась со своим бывшим танцором Каспером Смартом, потом с бейсболистом Алексом Родригесом.

... Затем "бывшие" почти год назад воссоединились, и с тех пор - неразлучны.

Влюбленные вместе искали дом - часто приводя с собой своих детей. По данным папарацци, пара обосновалась в поместье в Беверли-Хиллз. Так, в прошлом месяце автомобиль Джей Ло был замечен там в огромном поместье.

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Особняк Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Беверли-Хиллс (фото: tmz.com)

По сведениям журналистов, дом Аффлек купил примерно за 60 миллионов долларов. Ранее им владели Дэнни Де Вито и Рей Перлман. Теперь Бен и Джен переезжают в особняк как муж и жена.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте в Монако (фото: instagram.com/bennifer1.0)