Ботоксный красавчик: в сети разнесли Путина за "новое лицо"

Президент РФ Владимир Путин

Некоторые пользователи заподозрили президента РФ в заболевании почек

На недавней встрече президента РФ с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, которая прошла в Сочи в формате "без галстуков", Владимир Путин появился с очень странным распухшим лицом, кроме того, он был не только "без галстука", но и в свитере.

Пользователи сети "разнесли" президента РФ за такой look и одутловатое лицо, свидетельствующее то ли о болезни, то ли о недавних beauty-процедурах, к которыми прибегнул молодящийся президент.

Путин и Жээнбеков провели в Сочи неформальную встречу в формате «без галстука» и «в свитере» pic.twitter.com/KzpRd8dLDT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 февраля 2019 г.

Путин на встрече "без галстуков": twitter.com/dimsmirnov175

Свитер и пиджак президента РФ напомнил кое-кому из юзеров образ грустного и одухотворенного Жени Лукашина из к/ф "Ирония судьбы".

Жители Кузьминок тоже провели встречу в формате "без галстука" и "без партков" по вопросу повышения коммунальных услуг на 30%, - написал один из юзеров.

"Ой, ну просто " лесоповал", - сравнил другой пользователь.

"В следующий раз проведут без трусов и с крестиком", - пошутил пользователь соцсети.

"Опять ботоксом обкололся", - констатировала пользователь Twitter.

"Лапсердак модный прикупил. Галантерейный парень", - пошутил еще один юзер.

"Ботоксный красавчик", - отметил пользователь соцсети.

Ранее эксперт рассказал, как РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине. По его мнению, тезис которым Россия постарается повлиять на выборы в Украине, будет "мир любой ценой".

К слову, российский политолог утверждает, что Россия не станет доводить конфликт с Украиной до масштабной войны, поскольку Путину это по определенным причинам не будет выгодно.

Также мы писали о том, что российский журналист считает, что в Украине за время независимости произошли большие перемены в мышлении людей, чего не скажешь о россиянах.