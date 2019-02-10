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Ботоксный красавчик: в сети разнесли Путина за "новое лицо"

STYLERПерсоны    10.02.2019 - 15:59
Ботоксный красавчик: в сети разнесли Путина за "новое лицо"
Президент РФ Владимир Путин

Некоторые пользователи заподозрили президента РФ в заболевании почек

На недавней встрече президента РФ с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, которая прошла в Сочи в формате "без галстуков", Владимир Путин появился с очень странным распухшим лицом, кроме того, он был не только "без галстука", но и в свитере.

Пользователи сети "разнесли" президента РФ за такой look и одутловатое лицо, свидетельствующее то ли о болезни, то ли о недавних beauty-процедурах, к которыми прибегнул молодящийся президент.

Путин на встрече "без галстуков": twitter.com/dimsmirnov175

Свитер и пиджак президента РФ напомнил кое-кому из юзеров образ грустного и одухотворенного Жени Лукашина из к/ф "Ирония судьбы".

Жители Кузьминок тоже провели встречу в формате "без галстука" и "без партков" по вопросу повышения коммунальных услуг на 30%, - написал один из юзеров.

"Ой, ну просто " лесоповал", - сравнил другой пользователь.

"В следующий раз проведут без трусов и с крестиком", - пошутил пользователь соцсети.

Ботоксный красавчик: в сети разнесли Путина за &quot;новое лицо&quot;

"Опять ботоксом обкололся", - констатировала пользователь Twitter.

"Лапсердак модный прикупил. Галантерейный парень", - пошутил еще один юзер.

"Ботоксный красавчик", - отметил пользователь соцсети.

Ранее эксперт рассказал, как РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине. По его мнению, тезис которым Россия постарается повлиять на выборы в Украине, будет "мир любой ценой". 

К слову, российский политолог утверждает, что Россия не станет доводить конфликт с Украиной до масштабной войны, поскольку Путину это по определенным причинам не будет выгодно.

Также мы писали о том, что российский журналист считает, что в Украине за время независимости произошли большие перемены в мышлении людей, чего не скажешь о россиянах. 

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