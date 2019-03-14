Еще и петь не умеет: Ани Лорак подверглась жесткой критике

Ани Лорак разозлила фанов своим неумением петь

Ани Лорак начинает раздражать фанатов не только своими нелепыми нарядами, но и неумением петь. Соответствующее видео исполнительница опубликовала в социальной сети Instagram.

На ролике певица предстала в образе Клеопатры, который ранее уже подвергался неприятным комментариям со стороны подписчиков.

Подписчики не смогли пройти мимо. Многие подметили, что исполнительница явно фальшивит и не попадает в ноты. Также были замечания касательно странного образа:

"Как эти костюмы связаны с этой песней! Куда костюмеры смотрят?";

"Тоже мне, Дива";

"Испоганили такую красивую песню";

"Припев под фанеру";

"Образ идет вразрез с песней";

"Что за цирк";

"Филипп Киркоров перевоплотился в Каролину! Или наоборот";

Ранее Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые пишут комментарии под ее снимками, и призналась, что ей всегда интересно узнать мысли ее фанатов.

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