Новый образ Ани Лорак привел фанатов в бешенство

Ани Лорак в странном образе в очередной раз нарвалась на критику
Ани Лорак продемонстрировала новый образ и в очередной раз нарвалась на критику. Соответствующее фото исполнительница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
На снимке певица демонстрирует свою фигуру, позируя в кожаных штанах и легкой кофточке. Образ дополняют очки. Также пару фото Лорак разместила в сторис.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Пользователи не смогли пройти мимо и решили оставить свое мнение касательно наряда исполнительницы. Им показалось, что артистка пытается выглядеть младше своих лет:
"Сегодня и завтра хоть не голая будешь выступать? А то дед мой после Ростова не может никак отойти";
"Лорак в жизни как подросток одевается... Нет женственности никакой";
"Очки сними. Это неуважение к зрителям и фотографу";
"Тебе уже не 20 лет, чтобы так одеваться ";
Ранее Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые пишут комментарии под ее снимками, и призналась, что ей всегда интересно узнать мысли ее фанатов.
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