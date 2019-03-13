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Новый образ Ани Лорак привел фанатов в бешенство

STYLERПерсоны    13.03.2019 - 14:33
Новый образ Ани Лорак привел фанатов в бешенство
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак в странном образе в очередной раз нарвалась на критику

Ани Лорак продемонстрировала новый образ и в очередной раз нарвалась на критику. Соответствующее фото исполнительница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке певица демонстрирует свою фигуру, позируя в кожаных штанах и легкой кофточке. Образ дополняют очки. Также пару фото Лорак разместила в сторис.

 

Фото: (instagram.com/anilorak)

Пользователи не смогли пройти мимо и решили оставить свое мнение касательно наряда исполнительницы. Им показалось, что артистка пытается выглядеть младше своих лет:

"Сегодня и завтра хоть не голая будешь выступать? А то дед мой после Ростова не может никак отойти";

"Лорак в жизни как подросток одевается... Нет женственности никакой";

"Очки сними. Это неуважение к зрителям и фотографу";

"Тебе уже не 20 лет, чтобы так одеваться ";

Ранее Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые пишут комментарии под ее снимками, и призналась, что ей всегда интересно узнать мысли ее фанатов.

Также мы писали о том, что Каролина рассказала о любви и продемонстрировала новое фото

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