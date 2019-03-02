Это совсем не смешно: Зеленский попал в новый скандал

Зеленский не подходит на роль президента Украины, считают украинские интеллектуалы

Владимир Зеленский не должен стать президентом Украины. Об этом говорят представители украинской интеллигенции. Они призывают граждан ответственно отнестись к выборам 2019.

27 представителей интеллигенции написали открытое письмо-обращение к украинцам под названием "Слуга олигарха как угроза Украине", в котором напомнили, что Зеленский является всего лишь "проектом" бизнесмена Игоря Коломойского.

"Популярный артист Владимир Зеленский, которого многие ошибочно ассоциируют с вымышленным героем сериала "Слуга народа" Голобородько, всерьез претендует на высший пост Украинского государства. Что ж, это его право. А право людей – знать, кто скрывается за этой театральной маской", - говорится в обращении.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

"Не секрет, что кандидат в президенты Зеленский – это проект одиозного олигарха Игоря Коломойского, который разворовал миллиарды долларов Приватбанка. И только государство спасло вкладчиков от потери средств, проведя национализацию и взяв на себя финансовые обязательства искусственно обанкротившегося банковского учреждения", - добавляют они.

Интеллигенты призывают осознать, что "кандидат в президенты Владимир Зеленский – это совсем не смешно!".

"Потому что не может быть смешным то, что несет трагедию для Украины. Зеленский всем своим образом жизни, оффшорами, информационным и бизнес-ресурсом зависим от Коломойского, его телеканалов, юристов, режиссеров и политтехнологов", - убеждены подписанты.

Они также напоминают, как "постоянно "Квартал 95" и его руководитель Зеленский насмехался над святыми для украинства вещами: украинским языком, Майданом, Томосом, лозунгом "Слава Украине!", выставлял украинцев в виде "хохлов-салоедов", а нашу страну – в образе проститутки. Непосредственно паясничал перед Януковичем, Медведевым и Кадыровым, и ни разу ему не пришло в голову извиниться".

"Уважаемые соотечественники! Надвигаются очередные президентские выборы. Мы не агитируем вас за определенного кандидата. Но считаем необходимым обратить внимание на такое крайне опасное явление, как проект Коломойского "Зеленский – слуга народа". Выбрать этого человека президентом – означает превратить Украину в объект насмешек для всего мира. Не отдавайте голос "по приколу" за лицемерную маску, марионетку коррупционного олигарха", - говорится в открытом письме.

Украинские интеллектуалы призывают каждого гражданина отнестись к своему выбору серьезно, поскольку при нынешних социологических раскладах ценен каждый голос.

"Обдумайте последствия. Именно от вашего волеизъявления зависит судьба всей страны", - просят авторы обращения.

Добавим, что среди авторов письма Юрий Винничук, Александр Ирванец, Тарас Компаниченко, Павел Мовчан, Ирен Роздобудько, Вадим Скуратовский, Кирилл Стеценко, Юрий Щербак, Владимир Яворивский. А Иван Дзюба, пишет "Укринформ", присоединился к обращению, выразив особое мнение. Он пожелал таланту Зеленского "искрить" исключительно на сцене.

"А если будет искрить во главе государства, то может и себя сжечь, и государство", - резюмировал Дзюба.

Напомним, социологи пояснили, почему Зеленский на выборах может не досчитаться голосов.