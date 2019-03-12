Евровидение с матами: MARUV запустила "пошлый" видеоблог

MARUV запустила блог SHLAKOBLOCHINA

MARUV, которая одержала победу в Нацотборе на Евровидение 2019, но не захотела ехать в Израиль, запустила свой видеоблог под названием SHLAKOBLOCHINA (Шлакоблочина).

В первом выпуске показана подготовка MARUV и ее коллег к выступлению в ЦКМ КПИ, где в феврале проходил Национальный отбор. Также попали кадры того, как Анну Корсун (настоящее имя певицы) поздравляли с днем рождения, репетиции и вырезки из интервью.

Правда, многие посчитали это видео очень "пошлым". Кроме того, некоторых юзеров "напрягло", что в ролике слишком много ненормативной лексики.

"Были "Поющие Трусы", а MARUV... Хочет быть поющей пис*кой - пусть будет", - возмутился один подписчик.

"Очень пошло! Тебя же смотрят дети! Так нельзя себя вести! Люблю твои песни, но твое поведение - недопустимо", - написала другая поклонница творчества Анны.

"Пи*датая азиатка... Еб*шить... Да, девочки, ну и уровень у вас..." - удивилась еще одна фанатка певицы.

Но большинству юзеров понравился влог.

"Отличный первый выпуск влога! Нравится, что так все жизненно, не постановочно! Начиная подготовкой в гримерке, заканчивая разговором по телефону с бабушкой. Жду следующий выпуск уже", - написал один пользователь.

"Самоиронию не каждый может себе позволить! Это нужно дорасти головой", - добавил другой.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

Видео: YouTube/MARUV Official

Ранее MARUV на встрече с поклонниками поделилась своими правилами успеха. Там, кстати, тоже не обошлось без матов.

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